Các công ty AI cảnh báo rủi ro

Hai công ty có trụ sở tại Mỹ này đều đề cập viễn cảnh các hệ thống AI về cơ bản có thể thiết kế và đào tạo thế hệ tiếp theo mà không có sự can thiệp nhiều của con người. Anthropic gọi viễn cảnh đó là "khả thi nhưng không chắc chắn", trong khi OpenAI dự đoán nó sẽ xảy ra vào tháng 3.2028.

Trước viễn cảnh trên, Anthropic công khai cảnh báo về nguy cơ "mất kiểm soát" và đề xuất một hệ thống phối hợp toàn cầu để tạm thời đình chỉ việc phát triển AI tiên tiến, nhưng với điều kiện không có đối thủ nào lợi dụng sự tạm dừng này để vượt lên trước. OpenAI cũng đưa ra ý tưởng về một cơ quan đa phương có thể làm chậm sự phát triển AI tiên tiến nếu cần thiết.