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Thế giới

Trung Quốc xây dựng 'mỏ dữ liệu' cho cuộc đua AI

Trí Đỗ
Trí Đỗ
11/06/2026 05:47 GMT+7

Trung Quốc đang đẩy mạnh khai thác dữ liệu như một tài sản chiến lược, trong bối cảnh các nhà phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu đối mặt nguy cơ thiếu dữ liệu chất lượng cao để huấn luyện các mô hình thế hệ mới, theo tờ South China Morning Post đưa tin ngày 10.6.

Cục Quản lý dữ liệu quốc gia Trung Quốc mới đây công bố dự thảo kế hoạch toàn quốc nhằm mở rộng nguồn cung dữ liệu đào tạo AI. Động thái này cho thấy Bắc Kinh muốn củng cố vị thế trong cuộc cạnh tranh AI toàn cầu, không chỉ bằng chip và thiết bị công nghệ cao, mà còn bằng khả năng kiểm soát, chuẩn hóa và thương mại hóa dữ liệu trong nước. Theo dự thảo, Trung Quốc sẽ thúc đẩy xây dựng, lưu thông và thương mại hóa các bộ dữ liệu chuyên ngành, phục vụ chiến lược "AI Plus" - sáng kiến nhằm đưa AI vào sâu hơn trong các ngành công nghiệp của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Trung Quốc xây dựng 'mỏ dữ liệu' cho cuộc đua AI - Ảnh 1.

Một gian hàng tại Hội nghị AI thế giới ở Thượng Hải (Trung Quốc) hồi tháng 7.2025

ẢNH: REUTERS

Đến năm 2028, Bắc Kinh đặt mục tiêu hình thành hệ sinh thái dữ liệu đã được xác thực, bao phủ các lĩnh vực then chốt như nghiên cứu khoa học, sản xuất, nông nghiệp, năng lượng, giao thông, tài chính, y tế, giáo dục và thương mại điện tử. Các lĩnh vực mới nổi như AI hiện thân, xe tự hành, hàng không tầm thấp và sản xuất sinh học cũng nằm trong nhóm ưu tiên, theo South China Morning Post.

Dự thảo kế hoạch cũng nhấn mạnh phát triển dữ liệu đa phương thức, gồm văn bản, mã lập trình, hình ảnh, âm thanh và video. Đây là nguồn đầu vào quan trọng để huấn luyện các hệ thống AI có khả năng suy luận phức tạp, vận hành tự chủ và điều khiển robot thông minh.

Động thái của Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh làn sóng AI toàn cầu tiếp tục thúc đẩy nhu cầu đối với chip, trung tâm dữ liệu và thiết bị công nghệ cao, theo Reuters. Ông Xing Zhaopeng, chiến lược gia cấp cao về Trung Quốc của ANZ (Úc), ngày 9.6 cho biết giá chip nhớ tăng 20% so với tháng 4 đã góp phần đẩy xuất khẩu mạch tích hợp của Trung Quốc tăng 111% trong tháng 5. Số liệu hải quan cũng cho thấy xuất khẩu thiết bị xử lý dữ liệu tự động tăng 66,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025, trong khi sản phẩm công nghệ cao tăng 50,9% và lượng xe xuất khẩu tăng 39%.

Giới quan sát nhận định AI và công nghệ cao đang trở thành điểm tựa mới của thương mại Trung Quốc. Tuy nhiên, Bắc Kinh hiện vẫn chịu sức ép thúc đẩy tiêu dùng nội địa, giảm phụ thuộc vào xuất khẩu cũng như ứng phó nguy cơ căng thẳng thương mại leo thang với các đối tác lớn, đặc biệt là Mỹ và châu Âu.

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