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Thế giới

Chủ tịch nước Trung Quốc thăm Triều Tiên

Minh Trung
Minh Trung
09/06/2026 05:16 GMT+7

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến thủ đô Bình Nhưỡng vào sáng qua (8.6), bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước 2 ngày tới CHDCND Triều Tiên, theo Tân Hoa xã.

Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân đã được nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng phu nhân chào đón tại sân bay.

Ông Kim cũng đã tổ chức một buổi lễ đón tiếp trọng thể dành cho ông Tập tại Quảng trường Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng. Ngoài ra, trên đường từ sân bay đến Quảng trường Kim Nhật Thành và từ quảng trường này đến Nhà khách Quốc gia Kumsusan, người dân Triều Tiên đã đứng dọc hai bên đường, vẫy tay chào đón sự xuất hiện của ông Tập, theo Tân Hoa xã.

Chủ tịch nước Trung Quốc thăm Triều Tiên - Ảnh 1.

Đoàn xe hộ tống Chủ tịch nước Tập Cận Bình tại Bình Nhưỡng ngày 8.6

Ảnh: Chụp từ clip của Tân Hoa xã

Trước khi đến Bình Nhưỡng, Chủ tịch nước Trung Quốc cho hay ông mong muốn được gặp nhà lãnh đạo Kim để thảo luận về tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước và trao đổi quan điểm về sự phát triển tổng thể của mối quan hệ song phương. Ông Tập nhấn mạnh việc duy trì, củng cố và phát triển quan hệ Trung Quốc - Triều Tiên luôn là chính sách kiên định của đảng Cộng sản Trung Quốc và chính phủ Trung Quốc. Ông Tập đưa ra tuyên bố này trong một bài báo có chữ ký của ông được đăng trên tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, theo Tân Hoa xã.

Cũng trong bài báo trên, ông Tập cho rằng quan hệ giữa Trung Quốc và Triều Tiên đang đứng trước một bước ngoặt lịch sử mới, đối mặt với những cơ hội phát triển mới và gánh vác những nhiệm vụ mới của thời đại. Ông nhấn mạnh hai bên cần phản đối chủ nghĩa bá quyền và bác bỏ mọi âm mưu hay hành động nhằm khôi phục chủ nghĩa quân phiệt, làm suy yếu an ninh và ổn định khu vực.

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