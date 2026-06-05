Chủ tịch Tập Cận Bình sắp thăm Triều Tiên

Thông báo về chuyến thăm Triều Tiên sắp tới của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình do một phát ngôn viên của Vụ Quốc tế Ban Chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc đưa ra hôm nay 5.6, theo Tân Hoa xã.

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Bắc Kinh vào ngày 4.9.2025

Ảnh: AFP

Hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên hôm nay cũng đưa tin ông Tập sẽ thăm nước này từ ngày 8-9.6.

Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của ông Tập tới Triều Tiên kể từ chuyến thăm vào năm 2019, trước khi đại dịch Covid-19 khiến các cửa khẩu biên giới giữa hai nước phải đóng cửa trong nhiều năm.

Bắc Kinh và Bình Nhưỡng đang thận trọng xây dựng lại mối quan hệ song phương sau nhiều năm thiếu gắn kết do đại dịch Covid-19, sự bất mãn của Bình Nhưỡng đối với sự ủng hộ của Bắc Kinh về phi hạt nhân hóa và những lo ngại của Bắc Kinh liên quan sự hợp tác quân sự ngày càng tăng của Bình Nhưỡng với Moscow, theo tờ South China Morning Post.

Vào ngày 3.9.2025, ông Kim đã tham dự một cuộc duyệt binh ở Bắc Kinh kỷ niệm 80 năm kết thúc Thế chiến 2. Đó là lần đầu tiên Chủ tịch Kim tham dự một sự kiện đa phương lớn, xuất hiện cùng với Chủ tịch Tập.

Trong cuộc hội đàm với ông Kim một ngày sau cuộc duyệt binh, ông Tập nói rằng Bắc Kinh rất coi trọng tình hữu nghị truyền thống giữa Trung Quốc và Triều Tiên, nhấn mạnh "bất kể bối cảnh quốc tế có thay đổi như thế nào, lập trường này sẽ không thay đổi".

Một tháng sau, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã đến thăm Bình Nhưỡng để tham dự các sự kiện kỷ niệm 80 năm ngày thành lập đảng Lao động Triều Tiên.