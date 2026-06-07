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Thế giới

Triều Tiên gửi thông điệp hạt nhân trước chuyến thăm của ông Tập Cận Bình

Vi Trân
Vi Trân
07/06/2026 08:36 GMT+7

Em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố vị thế hạt nhân của CHDCND Triều Tiên là không thể đảo ngược và sẽ không bị đặt lên bàn đàm phán.

Trong tuyên bố được Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải ngày 7.6, bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un, nhấn mạnh rằng chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng là không thể đàm phán, đồng thời phản đối những nỗ lực quốc tế nhằm phi hạt nhân hoá nước này.

Triều Tiên gửi thông điệp hạt nhân trước chuyến thăm của ông Tập Cận Bình- Ảnh 1.

Bà Kim Yo-jong tại sự kiện ở Bắc Kinh hồi tháng 9.2025

ẢNH: AFP

"Vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của chúng ta là lằn ranh đỏ tuyệt đối không thể đảo ngược và là thực tế không thể phủ nhận, dù ai có công nhận hay không", bà Kim Yo-jong nói.

Phát biểu được đưa ra chỉ một ngày trước khi Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đến thăm Triều Tiên và được cho là thông điệp ngầm nhằm khẳng định với Bắc Kinh rằng chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng sẽ không là vấn đề được mang ra bình luận.

Trước đó, nhà lãnh đạo Kim Jong-un cũng đến thăm một cơ sở sản xuất hạt nhân và kêu gọi tăng cường sản xuất vũ khí hạt nhân theo cấp số nhân. Theo Reuters, các nhà phân tích cho rằng sự xuất hiện của ông Kim tại cơ sở hạt nhân nhằm tăng cường vị thế đàm phán trước cuộc gặp với Chủ tịch nước Trung Quốc.

Ông Kim Jong-un cũng thăm một nhà máy sản xuất đạn dược và ra lệnh tăng năng lực sản xuất tên lửa lên 2,5 lần trong 5 năm tới, theo Yonhap ngày 7.6.

Ông Tập sẽ có chuyến thăm Bình Nhưỡng lần đầu tiên trong vòng 7 năm. Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 5.6 nhắc lại rằng Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập đã tái khẳng định mục tiêu chung hồi tháng trước là phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Bà Kim Yo-jong, chủ nhiệm một ủy ban thuộc đảng Lao động Triều Tiên, bác bỏ bình luận của phía Mỹ, cáo buộc Washington lan truyền điều dối trá và nhấn mạnh Bình Nhưỡng đã nhận được thông tin chính xác nhất từ Bắc Kinh về cuộc thảo luận giữa ông Trump và ông Tập.

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