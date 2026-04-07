Em gái ông Kim Jong-un lên tiếng sau khi Hàn Quốc nói về vụ UAV xâm nhập

"Tổng thống Hàn Quốc đã đích thân bày tỏ lấy làm tiếc và đề cập biện pháp ngăn chặn sự việc tái diễn. Chính phủ Triều Tiên đánh giá cao điều đó và coi đó là hành vi khôn ngoan...", bà Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhấn mạnh trong một tuyên bố được Hãng thông tấn KCNA đăng tải hôm 6.4.

Những hình ảnh được chụp vào ngày 4,1 và được KCNA công bố cho thấy mảnh vỡ của một máy bay không người lái mà Triều Tiên tuyên bố có nguồn gốc từ Hàn Quốc Ảnh: KCNA/AFP

Lúc đầu, Seoul phủ nhận bất kỳ vai trò chính thức nào trong vụ UAV xâm nhập không phận Triều Tiên hồi tháng 1, lập luận đó là hành vi của dân thường, nhưng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung hôm 6.4 cho hay cuộc điều tra đã tiết lộ các quan chức chính phủ có liên quan.

"Đã xác nhận rằng một quan chức thuộc Cơ quan Tình báo quốc gia và một binh sĩ đang tại ngũ có liên quan. Chúng tôi bày tỏ lấy làm tiếc với Triều Tiên về những căng thẳng quân sự không cần thiết do hành động vô trách nhiệm và liều lĩnh của một số cá nhân", ông Lee phát biểu tại một cuộc họp nội các. Ông nhấn mạnh Hiến pháp Hàn Quốc cấm các cá nhân thực hiện các hành vi có thể "khiêu khích Triều Tiên".

Bà Kim còn nói rằng nhà lãnh đạo Kim đã xem phát ngôn của Tổng thống Lee "như một biểu hiện của thái độ thẳng thắn và cởi mở", nhưng cảnh báo Seoul phải "ngừng mọi hành động khiêu khích liều lĩnh chống lại CHDCND Triều Tiên".

"Phía Hàn Quốc nên nhớ rằng sẽ phải trả giá... nếu hành động khiêu khích như xâm phạm chủ quyền bất khả xâm phạm của nhà nước chúng tôi tái diễn", bà Kim nói.

Vào tháng 2, Triều Tiên đã cảnh báo về một "phản ứng khủng khiếp" nếu phát hiện thêm UAV vượt biên giới từ Hàn Quốc, khiến Seoul phải điều tra các cáo buộc UAV xâm nhập hồi tháng 1, theo AFP.