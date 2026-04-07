Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Em gái ông Kim Jong-un lên tiếng sau khi Hàn Quốc nói về vụ UAV xâm nhập

Văn Khoa
07/04/2026 07:40 GMT+7

Bà Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un, ngày 6.4 đã có phản hồi sau khi Seoul bày tỏ lấy làm tiếc về vụ máy bay không người lái (UAV) xâm nhập lãnh thổ Triều Tiên hồi tháng 1.

"Tổng thống Hàn Quốc đã đích thân bày tỏ lấy làm tiếc và đề cập biện pháp ngăn chặn sự việc tái diễn. Chính phủ Triều Tiên đánh giá cao điều đó và coi đó là hành vi khôn ngoan...", bà Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhấn mạnh trong một tuyên bố được Hãng thông tấn KCNA đăng tải hôm 6.4.

Em gái ông Kim Jong-un lên tiếng sau khi Hàn Quốc nói về vụ UAV xâm nhập - Ảnh 1.

Những hình ảnh được chụp vào ngày 4,1 và được KCNA công bố cho thấy mảnh vỡ của một máy bay không người lái mà Triều Tiên tuyên bố có nguồn gốc từ Hàn Quốc

Ảnh: KCNA/AFP

Lúc đầu, Seoul phủ nhận bất kỳ vai trò chính thức nào trong vụ UAV xâm nhập không phận Triều Tiên hồi tháng 1, lập luận đó là hành vi của dân thường, nhưng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung hôm 6.4 cho hay cuộc điều tra đã tiết lộ các quan chức chính phủ có liên quan.

"Đã xác nhận rằng một quan chức thuộc Cơ quan Tình báo quốc gia và một binh sĩ đang tại ngũ có liên quan. Chúng tôi bày tỏ lấy làm tiếc với Triều Tiên về những căng thẳng quân sự không cần thiết do hành động vô trách nhiệm và liều lĩnh của một số cá nhân", ông Lee phát biểu tại một cuộc họp nội các. Ông nhấn mạnh Hiến pháp Hàn Quốc cấm các cá nhân thực hiện các hành vi có thể "khiêu khích Triều Tiên".

Bà Kim còn nói rằng nhà lãnh đạo Kim đã xem phát ngôn của Tổng thống Lee "như một biểu hiện của thái độ thẳng thắn và cởi mở", nhưng cảnh báo Seoul phải "ngừng mọi hành động khiêu khích liều lĩnh chống lại CHDCND Triều Tiên".

"Phía Hàn Quốc nên nhớ rằng sẽ phải trả giá... nếu hành động khiêu khích như xâm phạm chủ quyền bất khả xâm phạm của nhà nước chúng tôi tái diễn", bà Kim nói.

Vào tháng 2, Triều Tiên đã cảnh báo về một "phản ứng khủng khiếp" nếu phát hiện thêm UAV vượt biên giới từ Hàn Quốc, khiến Seoul phải điều tra các cáo buộc UAV xâm nhập hồi tháng 1, theo AFP.

Tổng thống Hàn Quốc lấy làm tiếc về việc UAV xâm phạm không phận Triều Tiên

Phát biểu trong một cuộc họp nội các, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung lấy làm tiếc về việc một số cá nhân điều khiển máy bay không người lái (UAV) vào CHDCND Triều Tiên.

Khám phá thêm chủ đề

em gái ông Kim Jong-un Kim Yo-jong Triều Tiên Hàn Quốc UAV
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận