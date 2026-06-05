Triều Tiên sẽ mở rộng kho vũ khí hạt nhân

Quyết định quan trọng

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm qua (4.6) đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un cùng các quan chức cấp cao đã đến thăm cơ sở sản xuất vật liệu hạt nhân mới trong ngày 3.6. Trong chuyến thăm, ông Kim nói rằng năng lực sản xuất vật liệu hạt nhân cấp độ vũ khí của Triều Tiên đã tăng hơn gấp đôi trong 5 năm qua. Ông lý giải rằng những mối đe dọa tiềm tàng và các cuộc khủng hoảng kéo dài khó lường đã làm nổi bật tính cấp thiết của việc tăng cường sức răn đe hạt nhân, cả về chất lượng lẫn số lượng.

Cùng ngày, Triều Tiên đã thực hiện một cuộc họp tham vấn quan trọng, xem xét một cách toàn diện các yêu cầu chiến thuật và chiến lược để xây dựng khả năng răn đe hạt nhân. Trên cơ sở đó, nước này đã thông qua một quyết định cực kỳ quan trọng là ưu tiên thực hiện kế hoạch nhằm "tăng cường lực lượng hạt nhân với tốc độ cấp số nhân".

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un (phải) thăm một cơ sở sản xuất vật liệu hạt nhân ngày 3.6 Ảnh: AP

Theo tờ The Japan Times, những tuyên bố của ông Kim gợi ý rằng "thanh gươm hạt nhân quý giá" của Triều Tiên không phải là thứ có thể thương lượng và bất kỳ hình thức phi hạt nhân hóa nào đều không còn khả thi nữa. Hồi tháng 2, Triều Tiên đã tái khẳng định tại đại hội đảng rằng vị thế hạt nhân của nước này là "không thể đảo ngược" và tuyên bố sẽ tăng cường sức răn đe trong kế hoạch hiện đại hóa quân sự 5 năm, theo Yonhap.

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Chức năng của cơ sở mới

KCNA không nêu rõ địa điểm và chức năng của cơ sở mới mà lãnh đạo Kim Jong-un đến thăm. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm qua đánh giá rằng đây là cơ sở làm giàu uranium, nguyên liệu để chế tạo vũ khí hạt nhân.

Hiện nay, Triều Tiên được cho là có các cơ sở làm giàu uranium tại 3 địa điểm gồm Yongbyon, Kangson và Kusong. Vào tháng 6.2025, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cho hay Triều Tiên đã xây một tòa nhà mới tại khu phức hợp hạt nhân Yongbyon, có kích thước và đặc điểm tương tự cơ sở làm giàu Kangson. Đến tháng 3 năm nay, ông Grossi nói rằng tòa nhà đã hoàn thiện phần bên ngoài và đang được lắp đặt bên trong.

Hình ảnh được KCNA công bố cho thấy ông Kim đi giữa một không gian lớn có nhiều dãy thiết bị được cho là máy ly tâm, loại máy làm giàu uranium. Một số nhà phân tích cho rằng cơ sở này có thể nằm trong khu Yongbyon. Vào tháng 6.2025, các nhà nghiên cứu ước tính rằng cơ sở mới có quy mô tương đương cơ sở Kangson, nơi có gần 4.000 máy ly tâm và có thể sản xuất ít nhất 73 kg uranium được làm giàu ở mức cao (HEU) mỗi năm.

Chuyên gia không phổ biến vũ khí hạt nhân Jeffrey Lewis tại Viện Nghiên cứu quốc tế Middlebury (Mỹ) ngày 4.6 ước tính cơ sở mới có 4.600 máy ly tâm, cộng với các khu vực khác tại Kangson và Yongbyon sẽ giúp tăng gấp đôi sản lượng HEU của Triều Tiên.

Theo Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI, Thụy Điển) năm ngoái, Triều Tiên đã chế tạo khoảng 50 đầu đạn hạt nhân và có đủ vật liệu để chế tạo thêm 40 đầu đạn. Liên minh Các nhà khoa học quan tâm (UCS, Mỹ) cho rằng một quả bom tương tự loại Mỹ thả xuống Hiroshima (Nhật Bản) năm 1945 cần 50 - 60 kg HEU, trong khi các loại bom tiên tiến chỉ cần 6 - 12 kg. Số lượng vũ khí hạt nhân mà Triều Tiên có thể chế tạo còn phụ thuộc vào dạng vũ khí mà nước này phát triển.