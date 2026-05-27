Thế giới

Triều Tiên thử hệ thống tên lửa mới dẫn đường bằng AI

Bảo Hoàng
27/05/2026 07:42 GMT+7

CHDCND Triều Tiên ngày 27.5 xác nhận nước này vừa thử nghiệm các hệ thống tên lửa mới, được nhà lãnh đạo Kim Jong-un trực tiếp giám sát.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 27.5 đưa tin nước này vừa thử nghiệm một hệ thống phóng tên lửa đa năng hạng nhẹ mới phát triển cùng nhiều tên lửa hành trình chiến thuật.

Theo Yonhap, bản tin của KCNA được công bố một ngày sau khi quân đội Hàn Quốc hôm 26.5 phát hiện Triều Tiên phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm gần (CRBM) và rốc két phản lực. CRBM là loại tên lửa đạn đạo có tầm bắn ngắn, dưới 300 km.

KCNA cho biết vụ thử nghiệm - do nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trực tiếp giám sát - là "một phần trong kế hoạch hiện đại hóa lực lượng pháo binh và tên lửa, nhằm đạt được mục tiêu 5 năm về phát triển quốc phòng".

Truyền thông Triều Tiên ngày 27.5 đăng ảnh nhà lãnh đạo Kim Jong-un thị sát vụ thử nghiệm hệ thống tên lửa và rốc két trong ngày 26.5

Cuộc thử nghiệm đã "phân tích và đánh giá sức mạnh của đầu đạn đặc biệt gắn trên tên lửa đạn đạo chiến thuật, độ tin cậy của rốc két phản lực 240 mm với tầm bắn mở rộng (sử dụng hệ thống dẫn đường tự động siêu chính xác), cũng như độ chính xác của tên lửa hành trình chiến thuật do trí tuệ nhân tạo (AI) dẫn đường", truyền thông Triều Tiên cho hay.

Theo báo cáo, ông Kim Jong-un bày tỏ hài lòng đối với kết quả thử nghiệm, gọi đây là "tín hiệu rõ ràng" cho thấy sự tiến bộ quân sự và năng lực chiến đấu ngày càng gia tăng của Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên đặc biệt dành lời khen ngợi cho mẫu tên lửa hành trình chiến thuật. Bản tin cho biết loại vũ khí này dự kiến được biên chế cho các đơn vị pháo binh tầm xa ở khu vực biên giới phía nam. Với việc tích hợp nhiều hệ thống dẫn đường, bao gồm lập bản đồ địa hình và định vị mục tiêu bằng AI, tên lửa có thể tấn công mọi mục tiêu trong phạm vi 100 km với độ chính xác cao.

Ông Kim Jong-un tái khẳng định nỗ lực xây dựng lực lượng hạt nhân và lực lượng quân đội khác của Bình Nhưỡng vẫn không thay đổi. Đồng thời, ông nhấn mạnh quyết tâm bảo vệ chủ quyền quân sự và quyền tự vệ của Triều Tiên sẽ "được thể hiện bằng những hành động rõ ràng hơn".

Triều Tiên phóng tên lửa, Hàn Quốc nêu kế hoạch tàu ngầm hạt nhân

Quân đội Hàn Quốc cho biết CHDCND Triều Tiên đã phóng một số vật thể về phía vùng biển ngoài khơi bờ tây nước này, trong đó có ít nhất một tên lửa đạn đạo tầm ngắn.

