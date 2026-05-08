Thế giới

Triều Tiên sắp triển khai pháo tự hành có năng lực bắn đến Seoul

Vi Trân
08/05/2026 09:16 GMT+7

Lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đã thị sát nhà máy sản xuất pháo tự hành mới có tầm bắn đến Seoul, loại sắp được triển khai ra giới tuyến trong tương lai.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 8.5 đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã thị sát cơ sở sản xuất pháo tự hành mới vào hôm 6.5, theo Yonhap.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát nhà máy sản xuất vũ khí vào ngày 6.5

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un thăm nhà máy sản xuất vũ khí ngày 6.5 để đánh giá một loại lựu pháo tự hành 155 mm mới

Vũ khí được thị sát là lựu pháo tự hành 155 mm, có tầm bắn được mở rộng lên đến hơn 60 km. Trong chuyến thăm, ông Kim nói rằng loại pháo này sẽ mang lại thay đổi và lợi thế lớn cho các hoạt động trên bộ của quân đội.

Truyền thông Triều Tiên cho biết nước này sẽ triển khai một loại pháo tự hành mới có thể tấn công Seoul vào cuối năm nay

Dự kiến, lựu pháo tự hành này sẽ được cung cấp cho 3 tiểu đoàn đóng quân tại giới tuyến phía nam (giáp Hàn Quốc) vào cuối năm nay. Tầm bắn nói trên là đủ để đặt Seoul trong vòng hỏa lực của các chốt chiến đấu tiền phương của Triều Tiên, theo KCNA.

Trong một bản tin khác, KCNA cho biết ông Kim Jong-un đã lên thăm tàu chiến Choe Hyon trong ngày 7.5 và đánh giá hoạt động trước lễ biên chế. Hình ảnh được công bố cho thấy con gái Kim Ju-ae của ông cũng đi cùng.

Ông Kim Jong-un thị sát tàu khu trục Choe Hyon ngày 7.5

Chiến hạm này đang thực hiện đợt chạy thử và kiểm tra sẵn sàng chiến đấu ngoài khơi Hoàng Hải. Nhà lãnh đạo bày tỏ sự hài lòng về tiến độ và ra lệnh bàn giao cho hải quân với thời hạn là giữa tháng 6. Triều Tiên đã thực hiện nhiều đợt phóng tên lửa hành trình từ tàu khu trục 5.000 tấn này.

Tàu khu trục Choe Hyon đang trong quá trình kiểm tra trước khi biên chế

Tàu Choe Hyon được ra mắt vào tháng 4.2025. Hai tháng sau đó, Triều Tiên trình làng tàu chiến cùng lớp mang tên Kang Kon. Ông Kim Jong-un đã ra lệnh đóng chiếc thứ 3 để kịp kỷ niệm ngày thành lập đảng Lao động Triều Tiên vào ngày 10.10.

