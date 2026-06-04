Triều Tiên tăng mạnh năng lực sản xuất vật liệu hạt nhân cấp độ vũ khí

Ông Kim thị sát nhà máy sản xuất vật liệu hạt nhân mới khánh thành tại một địa điểm chưa được tiết lộ ở Triều Tiên hôm 3.6 ẢNH: AFP

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên ngày 4.6 đưa tin nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đã đến thăm một cơ sở sản xuất vật liệu hạt nhân mới đi vào hoạt động và kêu gọi mở rộng "theo cấp số nhân" kho vũ khí hạt nhân của đất nước.

Ông Kim cho biết năng lực sản xuất vật liệu hạt nhân cấp độ vũ khí đã tăng hơn gấp đôi so với 5 năm trước và chỉ thị các quan chức tiếp tục tăng sản lượng để đáp ứng các mục tiêu chiến lược dài hạn.

Trong chuyến thăm, ông Kim đã được báo cáo về các quy trình sản xuất mới, tích hợp công nghệ tiên tiến hơn, đồng thời xem xét các mục tiêu sản lượng hiện tại và kế hoạch tương lai.

Ông Kim cho biết việc mở rộng là cần thiết trong bối cảnh các mối đe dọa an ninh ngày càng gia tăng và sự đối đầu lâu dài với các thế lực thù địch, đồng thời tái khẳng định chính sách không ngừng tăng cường khả năng răn đe hạt nhân của đất nước.

Tại một cuộc họp tham vấn quan trọng về tăng cường lực lượng hạt nhân đã được tổ chức cùng ngày, ông Kim đã vạch ra các hướng dẫn để đẩy nhanh cả việc mở rộng về chất lượng và số lượng kho vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Ông Kim nói rằng đất nước đã đưa ra "những quyết định có trách nhiệm và quan trọng", bao gồm việc vạch ra trình tự và các biện pháp bảo đảm để thực hiện cái mà ông mô tả là một kế hoạch rộng lớn nhằm tăng cường lực lượng hạt nhân "theo cấp số nhân".

Nhà lãnh đạo cho biết Triều Tiên đã "đặt ra một cột mốc mang tính chuyển đổi cho sự phát triển năng lực hạt nhân".

Triều Tiên ra tuyên bố mới về vũ khí hạt nhân

Chưa rõ ông Kim đã đến thăm cơ sở hạt nhân nào. Theo Yonhap, hiện Triều Tiên được cho là có các cơ sở làm giàu uranium tại ba địa điểm gồm Yongbyon, Kangson và Kusong. Chưa rõ liệu bản tin của KCNA có ám chỉ sự tồn tại của địa điểm thứ tư hay không.

Theo AFP, Triều Tiên đã rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân vào năm 1993 và kể từ đó đã tiến hành sáu vụ thử hạt nhân. Nước này được cho là đang sở hữu hàng chục đầu đạn hạt nhân.