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Thế giới

Triều Tiên sẽ đóng tàu chiến 10.000 tấn, phát triển vũ khí dưới nước bí mật

Văn Khoa
Văn Khoa
06/06/2026 12:06 GMT+7

Báo Rodong Sinmun hôm nay 6.6 đưa tin CHDCND Triều Tiên có kế hoạch đóng một tàu khu trục 10.000 tấn và phát triển vũ khí dưới nước bí mật, theo Reuters.

Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, không cung cấp chi tiết về kế hoạch nói trên. Đây là lần đầu tiên Triều Tiên đề cập kế hoạch đóng tàu khu trục 10.000 tấn, theo Reuters dẫn lời nhà phân tích cấp cao Hong Min tại Viện Thống nhất quốc gia Hàn Quốc.

Rodong Sinmun còn đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ra lệnh cho hải quân triển khai tàu khu trục Kang Kon và một tàu chiến 5.000 tấn khác, Choe Hyon, càng sớm càng tốt.

Triều Tiên sẽ đóng tàu chiến 10.000 tấn, phát triển vũ khí dưới nước bí mật - Ảnh 1.

Tàu chiến Kang Kon tại một địa điểm không được tiết lộ, trong bức ảnh do Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA công bố ngày 6.6

Ảnh: KCNA/Reuters

Vào tháng 5.2025, Bình Nhưỡng xác nhận một tàu khu trục 5.000 tấn đã bị lật một phần trong lễ hạ thủy có sự giám sát của nhà lãnh đạo Kim. Ông đã lên án vụ này và gọi đó là một "hành vi tội ác" không thể dung thứ.

Sau khi con tàu được sửa chữa tại cảng Rajin, lễ hạ thủy chiếc tàu khu trục 5.000 tấn thứ hai đã được tổ chức vào tháng sau, khi chiếc đầu tiên được đặt tên là Kang Kon.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh Bình Nhưỡng phải tăng cường năng lực hải quân để răn đe một cuộc chiến tranh hạt nhân, đồng thời kêu gọi tăng cường năng lực quân sự mạnh mẽ trên bộ, trên biển và trên không, theo Rodong Sinmun.

Ông Kim Jong-un nêu mục tiêu tăng sức mạnh hạt nhân Triều Tiên 'theo cấp số nhân'

Thông tin về kế hoạch đóng tàu khu trục 10.000 tấn được đưa ra trước thềm chuyến thăm Triều Tiên từ ngày 8-9.6 của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Đây sẽ là chuyến thăm Triều Tiên đầu tiên của ông Tập sau 7 năm, trong bối cảnh Bắc Kinh tìm cách tái khẳng định quan hệ với Bình Nhưỡng.

Trước khi chuyến thăm được công bố, nhà lãnh đạo Kim hôm 4.6 đến thăm một nhà máy sản xuất vật liệu hạt nhân mới đi vào hoạt động, kêu gọi mở rộng "theo cấp số nhân" kho vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

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