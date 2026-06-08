Ông Kim đích thân đón ông Tập, Bắc Kinh gửi thông điệp cam kết mạnh mẽ

Theo Reuters dẫn bản tóm tắt chính thức của Trung Quốc, ông Tập ngày 8.6 nói với ông Kim rằng hai nước láng giềng cần tăng cường quan hệ chiến lược, kiên quyết bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của mình.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Bắc Kinh đang tìm cách củng cố quan hệ với Bình Nhưỡng, trong khi cục diện khu vực Đông Bắc Á tiếp tục chịu tác động từ cạnh tranh nước lớn, vấn đề hạt nhân Triều Tiên và các liên kết an ninh ngày càng chặt chẽ giữa Mỹ - Hàn Quốc - Nhật Bản.

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un theo dõi lễ duyệt binh tại Bình Nhưỡng ngày 8.6.2026 ẢNH: REUTERS

Chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 2 ngày của Chủ tịch nước Trung Quốc là chuyến công du đầu tiên của ông tới Triều Tiên trong 7 năm. Đây cũng là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của nhà lãnh đạo Trung Quốc trong năm nay. "Tôi vô cùng vui mừng và cảm thấy một sự gần gũi đặc biệt", ông Tập nói với ông Kim.

Tại cuộc gặp ngày 8.6, ông Tập khẳng định bất kể tình hình quốc tế thay đổi ra sao, Trung Quốc vẫn coi trọng tình hữu nghị truyền thống với Triều Tiên. "Sự ủng hộ vững chắc dành cho sự lãnh đạo của đồng chí Tổng Bí thư Kim Jong-un đối với sự nghiệp xã hội chủ nghĩa của CHDCND Triều Tiên sẽ không thay đổi. Quyết tâm vững chắc bảo vệ lợi ích chung và môi trường chiến lược tốt đẹp cũng sẽ không thay đổi", ông Tập nói.

Theo video do truyền thông nhà nước Trung Quốc công bố, ông Tập và phu nhân Bành Lệ Viên được ông Kim Jong-un cùng phu nhân Ri Sol-ju đón tiếp trọng thể trên thảm đỏ.

Tân Hoa xã đưa tin 21 phát đại bác đã được bắn tại Quảng trường Kim Il-sung ở thủ đô Bình Nhưỡng, nơi thường diễn ra các cuộc duyệt binh và lễ kỷ niệm cấp nhà nước. Người dân đứng trước những bức chân dung khổng lồ của các nhà lãnh đạo, hô vang khẩu hiệu và thả bóng bay chào mừng.

Trước cuộc gặp, ông Tập nói quan hệ Trung Quốc - Triều Tiên đang ở "một điểm khởi đầu lịch sử mới", đồng thời kêu gọi 2 bên mở rộng trao đổi trong nhiều lĩnh vực, từ ngoại giao, thực thi pháp luật, quân sự đến nông nghiệp, thương mại, công nghệ và xây dựng.

Giới quan sát cho rằng chuyến đi của ông Tập mang ý nghĩa biểu tượng lớn, nhất là trong bối cảnh Triều Tiên thời gian qua tăng cường quan hệ với Nga và từng bước khôi phục các hoạt động giao lưu với Trung Quốc sau đại dịch COVID-19.

Năm 2025, ông Tập đã tiếp đón ông Kim Jong-un cùng nhiều nhà lãnh đạo khác tại một cuộc duyệt binh quy mô lớn ở Bắc Kinh. Kể từ đó, Triều Tiên đã nối lại hoạt động thương mại tại biên giới với Trung Quốc và tăng cường các hoạt động giao lưu từng bị đình trệ trong đại dịch. Hãng hàng không Air China cũng đã khôi phục các chuyến bay giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng từ tháng 3.