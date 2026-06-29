Hàn Quốc đầu tư gần 1.200 tỉ USD vào bán dẫn và trung tâm dữ liệu AI

Bộ trưởng Công nghiệp Hàn Quốc Kim Jung-kwan hôm nay 29.6 thông báo một kế hoạch phát triển một trung tâm sản xuất chất bán dẫn mới ở khu vực Tây Nam với tổng vốn đầu tư 800.000 tỉ won (517,9 tỉ USD) từ các doanh nghiệp. Trung tâm này sẽ bao gồm 4 nhà máy sản xuất chip nhớ.

Một nhà máy sản xuất chip của Công ty Samsung Electronics tại Pyeongtaek (Hàn Quốc) Ảnh: Reuters

Kế hoạch đầu tư này nhằm biến các vùng Gwangju và Jeolla thành cụm công nghiệp bán dẫn lớn thứ hai của Hàn Quốc, bên cạnh trung tâm hiện có ở vùng thủ đô Seoul. "Việc chỉ dựa vào một cơ sở sản xuất duy nhất ở khu vực thủ đô Seoul không còn đủ để đáp ứng nhu cầu bán dẫn đang tăng cao", ông Kim nói, đồng thời lưu ý rằng những hạn chế về nguồn điện và nước đang giới hạn việc mở rộng hơn nữa theo các kế hoạch hiện tại, theo Yonhap.

Bộ trưởng Kim khẳng định chính phủ Hàn Quốc sẽ giúp các công ty tăng cường đầu tư vào ngành bán dẫn bằng cách đẩy nhanh tiến độ xây dựng các nhà máy sản xuất mới lên tới 12 năm, từ giữa đến cuối thập niên 2040 xuống giữa thập niên 2030. Để hỗ trợ sự mở rộng này, chính phủ cam kết sẽ đơn giản hóa các thủ tục cấp phép và xây dựng, đồng thời đầu tư vào cơ sở hạ tầng thiết yếu, bao gồm điện và nguồn nước công nghiệp.

Đầu tư vào ngành bán dẫn là một phần trong sáng kiến "ba dự án lớn" của chính phủ Hàn Quốc, kêu gọi các nhà sản xuất chip khổng lồ như Samsung Electronics Co. và SK hynix Inc., cũng như các công ty khác, đầu tư quy mô lớn vào chất bán dẫn, AI vật lý và trung tâm dữ liệu AI. Trong đó, AI vật lý liên quan các hệ thống AI hoạt động và tương tác với thế giới vật lý, chứ không chỉ tồn tại trong môi trường phần mềm hoặc kỹ thuật số, theo Tập đoàn IBM.

Ngoài ra, chính phủ Hàn Quốc hôm nay cũng công bố một khoản đầu tư riêng biệt trị giá 1000.000 tỉ won (khoảng 650 tỉ USD) vào các trung tâm dữ liệu AI trong 10 năm tới, theo AFP.

"Đến năm 2035, chúng tôi sẽ xây dựng thêm các trung tâm dữ liệu AI với công suất 10 gigawatt, nâng tổng công suất lên 18,4 gigawatt và tổng vốn đầu tư lên hơn 1.000.000 tỉ won", Bộ trưởng Khoa học Hàn Quốc Bae Kyung-hoon nói với các phóng viên tại văn phòng tổng thống ở Seoul.

"Các trung tâm dữ liệu AI đóng vai trò là trái tim cung cấp năng lượng cho trí tuệ nhân tạo, và dự kiến đầu tư toàn cầu vào lĩnh vực này sẽ đạt khoảng 5.500 tỉ USD vào năm 2030. Chính phủ đang hỗ trợ để đảm bảo rằng các khoản đầu tư quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng AI sẽ dẫn đến sự tăng trưởng của ngành công nghiệp trung tâm dữ liệu AI trong nước và tăng cường khả năng cạnh tranh của nước này", chính phủ Hàn Quốc nhấn mạnh trong một tuyên bố.