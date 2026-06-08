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Thế giới

SIPRI: Trung Quốc mở rộng đáng kể kho vũ khí hạt nhân

Văn Khoa
Văn Khoa
08/06/2026 08:05 GMT+7

Trung Quốc đã mở rộng kho đầu đạn hạt nhân của mình trong năm qua và có thể đã tăng số lượng đầu đạn được triển khai trong các lực lượng tác chiến, theo một báo cáo mới của SIPRI.

Tờ South China Morning Post dẫn báo cáo do Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI, Thụy Điển) công bố hôm nay 8.6 cho hay tính đến tháng 1.2026, Trung Quốc đã bổ sung 20 đầu đạn vào kho hạt nhân của mình, nâng tổng số lên 620, tăng từ con số 600 được công bố năm 2025.

SIPRI: Trung Quốc mở rộng đáng kể kho vũ khí hạt nhân- Ảnh 1.

Trung Quốc đã gia tăng bệ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung DF-26 vào năm 2025, theo một báo cáo mới của SIPRI

Ảnh: AFP

Cũng theo báo cáo, Trung Quốc đang hiện đại hóa và mở rộng đáng kể kho vũ khí hạt nhân của mình, với kho đầu đạn dự kiến sẽ "tiếp tục tăng trong thập niên tới".

Dù phần lớn các đầu đạn của Trung Quốc được cho là được lưu trữ riêng biệt với bệ phóng, Bắc Kinh có thể đang triển khai các đầu đạn trên tên lửa trong một vài tiểu đoàn cơ động trong các cuộc tập trận thời bình. SIPRI ước tính Trung Quốc có thể đã tăng số lượng đầu đạn hạt nhân được triển khai trong lực lượng tác chiến lên khoảng 34 vào tháng 1, tăng từ 24 đầu đạn vào năm 2025.

Báo cáo của SIPRI cũng ước tính rằng tính đến tháng 1, Trung Quốc có 775 hầm chứa tên lửa trên đất liền, với số lượng bệ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) vượt quá số lượng bệ phóng ICBM của Nga hoặc Mỹ. SIPRI cho rằng kho dự trữ ICBM của Trung Quốc có thể sánh ngang với Nga và Mỹ vào cuối thập niên này.

Trích dẫn các nguồn tin từ chính phủ Mỹ, báo cáo SIPRI cho rằng đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc có thể đã được nạp vào một số trong số 100 tên lửa được đặt trong 3 hầm chứa tên lửa mới, và có thể trên một tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân đang thực hiện các cuộc tuần tra răn đe gần như liên tục."Việc này sẽ đánh dấu sự thay đổi so với chính sách lâu nay của Trung Quốc là giữ cho đầu đạn và tên lửa tách biệt với nhau", báo cáo viết.

Tuy nhiên, SIPRI khẳng định ngay cả khi kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc vượt quá 1.000 đầu đạn vào năm 2030, con số này vẫn chỉ bằng khoảng 1/4 kho vũ khí hiện tại của Nga hoặc Mỹ.

Cũng theo SIPRI, 9 quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp, Ấn Độ, Pakistan, CHDCND Triều Tiên và Israel, tiếp tục các chương trình hiện đại hóa và tăng cường kho vũ khí hạt nhân của mình trong năm 2025, với hầu hết đều triển khai các hệ thống vũ khí hạt nhân hoặc có khả năng mang đầu đạn hạt nhân mới.

Tổng số đầu đạn hạt nhân toàn cầu tính đến tháng 1 là 12.187, trong đó 9.745 đầu đạn nằm trong kho dự trữ quân sự. Ước tính có 4.012 đầu đạn được triển khai cùng tên lửa và máy bay, số còn lại được cất giữ trong kho, theo báo cáo SIPRI.

"Tin đáng lo ngại hơn là dù chúng ta có số lượng vũ khí hạt nhân ít hơn, nhưng mức độ nguy hiểm và rủi ro hạt nhân đang gia tăng", Giám đốc SIPRI Karim Haggag nói với AFP. Ông Haggag cũng liệt kê một số dấu hiệu đáng lo ngại, chẳng hạn như sự đổ vỡ trong kiểm soát vũ khí chiến lược như các thỏa thuận quốc tế và sự cạnh tranh giữa các nước sở hữu vũ khí hạt nhân.

SIPRI dự đoán rằng xu hướng giảm kho vũ khí hạt nhân có thể sẽ đảo ngược trong những năm tới "khi tốc độ tháo dỡ đang chậm lại, trong khi việc triển khai vũ khí hạt nhân mới đang tăng tốc".

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