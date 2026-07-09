Nga mở rộng lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel, ông Putin chỉ đạo nóng

Hãng TASS ngày 8.7 đưa tin chính phủ Nga đã mở rộng lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel cho đến cuối tháng 7, áp dụng với cả các nhà sản xuất. Trước đó, lệnh cấm được ban hành vào cuối tháng 1 và chỉ áp dụng với các bên kinh doanh. Tuy vậy, việc xuất khẩu dầu theo thỏa thuận giữa các chính phủ không bị cấm theo quyết định mới.

Xe hơi nối đuôi nhau đổ xăng tại cây xăng ở Saint Petersburg (Nga) ngày 7.7 ẢNH: AFP

Tình hình thách thức

Trong cuộc họp nội các cùng ngày về tình hình lĩnh vực nhiên liệu và giao thông vận tải, Phó thủ tướng Alexander Novak báo cáo với Tổng thống Putin về quyết định mở rộng lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel, nói rằng biện pháp này nhằm bổ sung và duy trì sự ổn định của thị trường nhiên liệu nội địa.

Theo ông Novak, thị trường nhiên liệu nội địa đã được ổn định một phần nhưng nhìn chung vẫn còn thách thức. Trước đó một ngày, vị quan chức đánh giá tình hình vẫn căng thẳng do nhu cầu nhiên liệu đang ở đợt cao điểm mùa hè trong khi "các cơ sở lọc dầu phải bảo dưỡng bất thường".

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp nội các ngày 8.7 ẢNH: REUTERS

Phó thủ tướng Novak cho hay Nga đã dự trữ đủ lượng nhiên liệu cho thị trường nội địa nhưng việc tâm lý hoang mang của người dân gia tăng đã dẫn đến nhu cầu tăng lên 20-30%. Ông Novak thừa nhận việc tái cấu trúc mạng lưới hậu cần để đáp ứng nhu cầu này sẽ phải mất một thời gian.

Ông Putin ra chỉ đạo

Vài tháng gần đây, Ukraine đã tăng cường tấn công các cơ sở dầu mỏ trên lãnh thổ Nga bằng máy bay không người lái (UAV) tầm xa.

Tại cuộc họp nội các ngày 8.7, Tổng thống Putin cáo buộc Ukraine đang tìm cách gây thiệt hại cho nền kinh tế Nga nhưng chỉ ra mục tiêu chính của Kyiv là gây hoang mang xã hội.

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Nhà lãnh đạo tuyên bố lĩnh vực năng lượng Nga vẫn có biên độ an toàn cao, đảm bảo rằng Ukraine sẽ không thể thành công. Đồng thời, chủ nhân Điện Kremlin trấn an rằng việc thiếu hụt nhiên liệu hiện nay chỉ là tạm thời, chủ yếu do Ukraine muốn phá hỏng mùa nghỉ hè của người Nga và người dân bán đảo Crimea.

Tổng thống Putin yêu cầu các công ty dầu khí lớn phải cung cấp cho các cây xăng độc lập chứ không chỉ "ôm hàng" để cung cấp cho mạng lưới của mình.

Theo TASS, Tổng thống Putin ra lệnh các quan chức đứng đầu phải ra quyết định nhanh chóng trong việc cung cấp nhiên liệu cho Crimea, "không chỉ 'sẵn sàng cân nhắc', không chỉ 'cân nhắc', mà là 'cân nhắc và ra quyết định nhanh nhất có thể'".

UAV Ukraine tấn công kho chứa dầu Kerch tại Crimea trong video đăng ngày 6.7 ẢNH: REUTERS

Bên cạnh đó, Tổng thống Nga nói rằng các cơ quan chính phủ, hành pháp và lực lượng an ninh đương nhiên cần được cung cấp đủ nhiên liệu nhưng cũng không được để người dân chịu thêm gánh nặng nào.

Cũng trong cuộc họp, ông Putin thừa nhận Nga đã bắt đầu rút xăng dầu từ kho dự trữ dù lượng dự trữ gần như không đổi so với mức của năm ngoái. Người đứng đầu nhà nước Nga cho biết lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel hoàn toàn cũng đang được cân nhắc.