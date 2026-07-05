Tổng thống Putin muốn đẩy mạnh chiến dịch ở Ukraine

Trong chuyến thăm hiếm hoi đến một sở chỉ huy ở tiền tuyến ngày 3.7, Tổng thống Putin khen ngợi những tiến triển trên chiến trường và cho biết sẽ tấn công nhiều khu vực khác ở Ukraine ngoài Donbass. Chuyến thăm diễn ra 2 ngày sau khi Nga ồ ạt không kích Kyiv, được xem là phản ứng trước động thái của Ukraine.

Những tuần gần đây, Ukraine tổ chức tấn công diện rộng vào các nhà máy lọc dầu của Nga. Kyiv cũng đã leo thang chiến dịch không kích để cô lập và gây sức ép lên bán đảo Crimea do Nga đơn phương sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014, gây tình trạng mất điện, thiếu nhiên liệu và nước.

Ông Putin thăm một sở chỉ huy của Nga ngày 3.7 tại địa điểm chưa được công bố Ảnh: Reuters

"Vùng an ninh"

Trong chuyến thăm tiền tuyến, Tổng thống Putin cảnh báo rằng nếu Ukraine càng tấn công cơ sở hạ tầng dân sự của Nga, ông sẽ càng kiểm soát thêm lãnh thổ để thiết lập "vùng an ninh" tại các khu vực Kharkiv, Sumy và Dnipropetrovsk. Bên cạnh đó, ông chỉ đạo tiếp tục tấn công các cơ sở công nghiệp quốc phòng và hạ tầng hỗ trợ của Ukraine.

"Các cuộc tấn công phối hợp quy mô lớn nhằm vào cơ sở hạ tầng quốc phòng và các công trình hỗ trợ của Ukraine phải tiếp tục", Hãng TASS dẫn lời nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh. Theo Tổng thống Putin, Nga đã kiểm soát hoàn toàn Luhansk và cần tiếp tục tấn công lực lượng Ukraine tại các vùng Donetsk, Zaporizhzhia và Kherson.

Tổng thống Putin chỉ thị đáp trả tương xứng đòn tập kích từ Ukraine

Báo cáo với Tổng thống Putin, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov cho biết năng lực sản xuất vũ khí tầm xa như tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo của Ukraine đã bị suy giảm do các cuộc tấn công của Nga vào các doanh nghiệp quân sự. Theo ông Gerasimov, điều này khiến Ukraine gia tăng phụ thuộc vào nguồn cung cấp từ các nước phương Tây.

Thành phố chiến lược

Về tình hình tiền tuyến, ông Gerasimov cho biết lực lượng Nga vừa giành quyền kiểm soát TP.Kostiantynivka, một khu vực then chốt mà Moscow từ lâu đã muốn giành lấy để tiến lên tại vùng Donetsk. Tổng thống Putin cho rằng đây là tiến triển chiến lược quan trọng. "Chúng ta đều biết rằng thành phố này là một trung tâm công nghiệp lớn và vận chuyển then chốt của Donbass", ông Putin phát biểu. Bộ Quốc phòng Nga đăng hình binh sĩ nước này cầm quốc kỳ và cho biết nơi đó là Kostiantynivka. Tuy nhiên, trang Ukrainska Pravda ngày 4.7 dẫn lời phát ngôn viên Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine Andriy Kovalev bác bỏ thông tin trên và cho biết một số nhóm bộ binh Nga đã vào Kostiantynivka. Theo ông, tình hình dù khó khăn nhưng lực lượng vũ trang Ukraine vẫn kiểm soát thành phố.

Trong khi đó, Ukraine tiếp tục tập kích TP.Belgorod và khu vực lân cận ở Nga ngày 4.7, đánh trúng hạ tầng quan trọng và gây mất điện diện rộng, theo The Kyiv Independent. Cùng ngày, Ukraine tiếp tục tấn công các mục tiêu hạ tầng ở Crimea. Một số kênh Telegram của Nga đưa tin đợt tấn công gây cháy tại nhiều nơi, trong đó có bến phà ở eo biển Kerch và một sân bay quân sự tại TP.Dzhankoy.

Tại TP.Saint Petersburg, lực lượng Ukraine đã đánh trúng các cơ sở quân sự và dầu mỏ trong đêm 3.7, Reuters dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết. "Lực lượng quốc phòng Ukraine đã tấn công cơ sở hạ tầng dầu mỏ tại các cảng biển, nguồn thu chính cho cuộc chiến của Nga, và cũng tấn công Kronstadt, một mục tiêu quân sự quan trọng cách biên giới Ukraine hơn 850 km", nhà lãnh đạo Ukraine viết trên Telegram.

Hãng TASS sau đó dẫn lời Thống đốc Saint Petersburg Alexander Beglov xác nhận thành phố bị tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái (UAV). Ông cho biết một cảng dầu bị đánh trúng, bên cạnh một UAV rơi xuống khu vực Cung điện Peterhof nhưng không gây thiệt hại.