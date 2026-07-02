Nga xác nhận đang đàm phán nhập khẩu xăng dầu

Trong nỗ lực ổn định thị trường trong nước sau hàng loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu và cơ sở hạ tầng năng lượng, Nga đang phải áp dụng biện pháp phân phối nhiên liệu theo định mức và đàm phán nhập khẩu xăng dầu.

Xe hơi xếp hàng đổ xăng tại cây xăng của Lukoil tại Moscow (Nga) ngày 29.6 ẢNH: AP

"Các cuộc thảo luận đang được tiến hành tích cực", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 1.7, theo tờ The Moscow Times. Tuy nhiên, ông từ chối tiết lộ những quốc gia đang tham gia đàm phán.

"Nếu có thể đạt được các thỏa thuận với mức giá chấp nhận được thì việc nhập khẩu sẽ được triển khai. Đây sẽ là một bước nữa hướng tới ổn định thị trường, và [bước này] nhằm mục đích kiềm chế nhu cầu hoảng loạn", ông Peskov nói thêm.

Nga là quốc gia xuất khẩu dầu thô lớn thứ hai thế giới và xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ tinh chế lớn thứ ba thế giới, nhưng sản lượng xăng trong nước đã giảm 25% sau khi các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine được cho là buộc nhiều nhà máy lọc dầu quy mô lớn phải ngừng hoạt động.

Cơ sở lọc dầu tại Moscow bị cháy sau đợt tấn công hôm 18.6 ẢNH: REUTERS

Để ứng phó với tình trạng nguồn cung sụt giảm, giới chức Nga đã áp dụng các biện pháp phân phối xăng theo định mức tại nhiều khu vực trên cả nước cũng như tại bán đảo Crimea do Nga kiểm soát. Những gián đoạn này xảy ra đúng vào thời điểm nhu cầu nhiên liệu tăng cao, khi mùa du lịch hè và mùa sản xuất nông nghiệp đều đang diễn ra.

Tuần trước, Reuters dẫn các nguồn tin trong ngành cho biết Nga đang thảo luận với Kazakhstan về khả năng nhập khẩu 50.000 tấn xăng AI-92. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, Bộ trưởng Năng lượng Kazakhstan trả lời rằng Moscow chưa chính thức đề nghị Astana cung cấp lượng xăng nói trên.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cuối tuần qua cũng thừa nhận Nga đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhiên liệu sau các cuộc tấn công gần đây của Ukraine. Ông cho biết dự trữ xăng của Nga hiện ở mức khoảng 1,7 triệu tấn, giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái.

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Thiếu hụt cục bộ

Trong khi đó, Phó thủ tướng Nga Alexander Novak cho rằng nhập khẩu xăng là một trong những "biện pháp then chốt" để ổn định thị trường nhiên liệu trong nước. Vị quan chức khẳng định thị trường nội địa được cung cấp xăng dầu đầy đủ, song thừa nhận sự thiếu hụt cục bộ tại một số cây xăng, theo TASS.

Phó thủ tướng giải thích rằng Nga đã tích lũy đủ lượng dự trữ xăng dầu để đáp ứng cho nhu cầu trong nước. Tuy nhiên, tâm lý đổ xô đi mua đã khiến nhu cầu thị trường bất ngờ tăng vọt từ 20% - 30%. Sự gia tăng đột ngột này khiến hệ thống vận chuyển bị quá tải.

Ông cho hay các liên kết logistics của hệ thống đang phải tái cơ cấu để bắt kịp nhu cầu mới và quá trình này sẽ mất một khoảng thời gian. Trong khi đó, để đảm bảo thị trường trong nước luôn ở tình trạng bão hòa, chính phủ có thể sẽ áp dụng biện pháp cấm các nhà sản xuất xuất khẩu dầu diesel.

Các quan chức Nga cho rằng việc thiếu hụt xăng dầu là cục bộ và do tâm lý hoang mang của người dân ẢNH: AP

Phát biểu của ông Novak được đưa ra sau khi các nghị sĩ tại Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) thông qua các sửa đổi đối với luật thuế vào tuần trước, nhằm thiết lập cơ chế trợ cấp của chính phủ để tài trợ cho việc nhập khẩu xăng từ nước ngoài.

Giá xăng trung bình tại Nga đã tăng 9,8% kể từ đầu năm, theo The Moscow Times. Chỉ riêng trong một tuần gần đây, giá đã tăng kỷ lục 3%, đưa mức giá trung bình toàn quốc lên 71,2 rúp/lít tính đến ngày 22.6.

Trong một chỉ thị ban hành tuần trước, Thủ tướng Mikhail Mishustin đã yêu cầu Cơ quan Thống kê nhà nước Nga (Rosstat) ngừng công bố báo cáo hằng tuần về giá nhiên liệu. Tuy nhiên, Rosstat ngày 1.7 cho biết cơ quan này vẫn sẽ tiếp tục công bố dữ liệu về giá bán lẻ nhiên liệu.