Nga tấn công Kyiv, Ukraine tập kích hai nhà máy lọc dầu

Theo trang The Kyiv Independent, các vụ nổ được ghi nhận vào lúc gần 2 giờ (giờ địa phương) và thêm một đợt vào khoảng 2 giờ 35 cùng ngày. Ông Tymur Tkachenko, quan chức đứng đầu chính quyền ở Kyiv, cho biết ít nhất 2 người bị thương tại quận Darnytskyi, bên cạnh các vụ hỏa hoạn tại một số địa điểm. Không quân Ukraine đã cảnh báo mối đe dọa tên lửa tại Kyiv, cũng như nguy cơ không kích tại miền trung và miền đông Ukraine.

Tên lửa hành trình tự chế của Ukraine bắn vào nhà máy quân sự Nga

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 28.6 cho biết lực lượng Ukraine đã tấn công 2 nhà máy lọc dầu ở các vùng Krasnodar và Yaroslavl. "Chúng tôi tiếp tục chiến dịch làm suy yếu năng lực chiến đấu của Nga", nhà lãnh đạo viết trên mạng xã hội. Theo ông, lực lượng Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu Slavyansk ở vùng Krasnodar, cách tiền tuyến khoảng 300 km, cũng như một nhà máy lọc dầu ở vùng Yaroslavl, cách biên giới Ukraine khoảng 700 km. Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy khói và lửa tại các bồn chứa của nhà máy lọc dầu Slavyansk, được cho là nguồn cung cấp nhiên liệu chính cho vùng Crimea.

Lực lượng khẩn cấp Kyiv xử lý mảnh vỡ của tên lửa Nga ngày 28.6 Ảnh: Cơ quan Tình trạng khẩn cấp Ukraine

Chính quyền Nga cho hay 1 người thiệt mạng và 1 người khác bị thương trong cuộc tấn công ở Krasnodar. Bộ Quốc phòng Nga sau đó thông báo lực lượng phòng không nước này bắn rơi 213 máy bay không người lái tại nhiều khu vực. Ngoài ra, giới chức Nga cáo buộc Ukraine thực hiện 11 cuộc pháo kích vào vùng Donetsk do Nga kiểm soát, khiến 2 người thiệt mạng và 11 người bị thương. Ukraine và Nga trước nay luôn bác bỏ mọi cáo buộc tấn công nhắm vào dân thường.