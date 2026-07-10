Ukraine điều tra hình sự vụ đám đông tấn công xe tuyển quân

Chiếc xe bị lật tại Lviv hôm 8.7 ẢNH: AFP

Hãng AFP ngày 10.7 đưa tin Ukraine mở cuộc điều tra hình sự sau khi đám đông ở thành phố Lviv phía tây nước này bao vây và lật một chiếc xe tuyển quân.

Vụ việc đã gây ra phản ứng dữ dội từ các quan chức cấp cao của Ukraine, bao gồm cả Tổng thống Volodymyr Zelensky, người gọi đó là "một câu chuyện rất tồi tệ".

Ukraine đã chứng kiến sự gia tăng các vụ đụng độ giữa người dân và quân cảnh phụ trách tuyển binh kể từ khi nổ ra xung đột với Nga. Chính quyền ghi nhận hơn 100 vụ việc chỉ riêng trong năm nay.

Vụ việc mới nhất bùng phát sau khi các sĩ quan bắt giữ một người bị nghi ngờ trốn nghĩa vụ quân sự và đưa đến một trung tâm tuyển quân.

"Cơ quan công tố Ukraine cho biết đã khởi động cuộc điều tra về vụ việc xảy ra ở Lviv liên quan các binh sĩ thuộc lực lượng vũ trang Ukraine, cảnh sát và khoảng 200 thường dân", theo Văn phòng Công tố Ukraine.

Các cơ quan thực thi pháp luật đã nhanh chóng tìm ra nghi phạm. "Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) và cảnh sát quốc gia trong vòng 24 giờ đã xác định và bắt giữ tại Lviv một người đàn ông bị tình nghi đánh một sĩ quan cảnh sát vào ngày 8.7", SBU cho biết.

Các video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy đám đông bao vây và tấn công một chiếc xe ở Lviv vào tối 8.7 và dùng điện thoại quay phim. Theo các công tố viên, một sĩ quan cảnh sát đến để trấn an đám đông sau đó đã bị tấn công.

Thị trưởng Lviv Andriy Sadovy sau đó kêu gọi người dân hướng sự tức giận của họ vào Nga chứ không phải quân đội.

Việc động viên nhập ngũ bắt buộc đối với nam giới từ 25 tuổi trở lên là một vấn đề rất nhạy cảm ở Ukraine, với nhiều ý kiến trái chiều về việc ai nên được gọi nhập ngũ và nhập ngũ như thế nào.

Bạo lực nhằm vào các sĩ quan tuyển quân gần như không xảy ra vào đầu cuộc chiến, nhưng đã gia tăng trong những năm gần đây khi xung đột kéo dài và sự mệt mỏi lan rộng trong dân chúng.

Cảnh sát chỉ ghi nhận 5 trường hợp tấn công nhằm vào các sĩ quan tuyển quân trong năm 2022, trong khi con số năm ngoái lên tới 341, theo Hãng tin Interfax-Ukraine.

Tháng trước, Bộ Quốc phòng Ukraine đã công bố các hợp đồng phục vụ quân đội linh hoạt hơn cho lính nghĩa vụ, trong bối cảnh dư luận chỉ trích hệ thống nghĩa vụ quân sự vô thời hạn hiện hành.