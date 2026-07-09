Nga gọi xung đột Ukraine là chiến tranh toàn diện

Đợt tấn công diễn ra trong lúc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang có mặt tại Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ và dự kiến gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề hội nghị.

Truyền thông Nga cho rằng hội nghị trao cho Ukraine và các đối tác châu Âu cơ hội vận động sự ủng hộ của Tổng thống Trump. Thời gian qua, ông Zelensky đã nhiều lần thúc giục các đối tác tăng cường hỗ trợ lực lượng phòng không Ukraine để ngăn chặn tên lửa Nga.

Ông Trump khẳng định hòa bình ở Ukraine đang cận kề

Phát biểu bên lề hội nghị hôm 7.7, ông Trump cho biết đã điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Zelensky trước đó một ngày. Nói rằng hai nhà lãnh đạo trên đều muốn một thỏa thuận chấm dứt xung đột, nhưng chủ nhân Nhà Trắng bày tỏ thất vọng vì giao tranh đã kéo dài.

Theo AFP, các nước châu Âu và Canada dự kiến đưa ra cam kết duy trì viện trợ quân sự cho Ukraine ở mức 80 tỉ USD mỗi năm trong hai năm 2026 và 2027. Ông Zelensky cho biết đã ký thỏa thuận cung cấp công nghệ máy bay không người lái (UAV) cho thêm 3 nước châu Âu tại hội nghị. Đổi lại, Kyiv sẽ nhận được một phần doanh thu, đầu tư và vũ khí từ các nước này.

Khói bốc lên từ Kyiv sau cuộc tấn công rạng sáng 8.7 của Nga Ảnh: Reuters

Đáp lại, người phát ngôn Dmitry Peskov của Điện Kremlin tố cáo việc phương Tây cung cấp vũ khí, cử cố vấn quân sự và truyền tín hiệu tình báo vệ tinh cho Ukraine là sự tham gia trực tiếp vào xung đột, theo TASS. Vị quan chức cho rằng điều này đồng nghĩa Nga đang một mình chống lại Ukraine và nhiều nước, do đó cuộc xung đột không còn là chiến dịch quân sự đặc biệt nữa, mà là "một cuộc chiến tranh toàn diện". Kyiv và các đối tác chưa bình luận về tuyên bố này.