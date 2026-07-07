Ông Trump nói hòa bình ở Ukraine 'cận kề'

Ông Trump đưa ra tuyên bố sau khi nói chuyện vào cuối tuần với cả Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky. Ông không đưa ra lý do cụ thể nào cho thấy giải pháp cho cuộc xung đột đã lộ diện.

Tại Moscow, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết ông tin rằng lập trường của Mỹ về cách giải quyết xung đột vẫn không thay đổi.

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với Financial Times, ông Zelensky nói rằng ông tin tổng thống Mỹ đang nhìn nhận cuộc xung đột dưới một góc nhìn mới nhờ những thành công gần đây của Ukraine.

Ông Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục: "Đây là một vấn đề mà tôi nghĩ chúng ta đang tiến gần hơn nhiều so với mọi người tưởng. Tổng thống Putin muốn nó kết thúc. Tôi có thể nói với các bạn mong muốn đó rất mạnh mẽ".

Ông Trump cho biết ông đã có một "cuộc điện đàm tốt đẹp" với ông Putin vào ngày lễ Độc lập 4.7, một trợ lý Điện Kremlin cho biết cuộc trò chuyện kéo dài 85 phút và được đánh dấu bằng việc tổng thống Mỹ đề nghị giúp tìm cách tiến tới hòa bình.

Nhà máy lọc dầu Omsk bị UAV Ukraine tấn công hôm 6.7 ẢNH: REUTERS

Ông nói: "Và Tổng thống Zelensky thực sự muốn nó kết thúc ngay bây giờ. Chúng tôi sẽ tham dự NATO và chúng tôi sẽ thảo luận về vấn đề này, và tôi nghĩ chúng tôi sẽ đạt được điều đó... Tôi nghĩ chúng tôi sẽ kết thúc nó. Đó là một tình huống khủng khiếp".

Ông Trump dự kiến gặp ông Zelensky vào ngày 8.7 bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara và một quan chức Mỹ cho biết mục đích của cuộc đàm phán là tạo ra một nỗ lực mới nhằm chấm dứt chiến tranh.

Quan chức này cũng cho biết ông Trump có khả năng sẽ liên hệ với ông Putin sau khi nói chuyện với ông Zelensky.

Tại Moscow, ông Peskov cho biết ông Putin và ông Trump đã đồng ý tiếp tục liên lạc "trong tương lai gần" và Moscow tin rằng tổng thống Mỹ có lập trường nhất quán về cuộc xung đột.

Ông Zelensky cũng mô tả cuộc điện đàm cuối tuần với ông Trump là "rất tốt". Trong phỏng vấn với Financial Times, ông cho biết tổng thống Mỹ đã nói với ông rằng Ukraine "đang làm rất tốt" với chiến dịch UAV tầm xa nhắm vào các mục tiêu công nghiệp dầu mỏ của Nga, vốn đã gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu bên trong nước Nga.

Khi được hỏi điều đó có đủ để đưa ông Trump đứng hẳn về phía Ukraine hay không, ông Zelensky cho biết ông cảm thấy nhà lãnh đạo Mỹ đang nhìn nhận cuộc xung đột dưới một góc nhìn mới.