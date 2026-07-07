UAV Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu lớn nhất Nga

Trong một tuyên bố, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết vụ tấn công đã gây ra hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu Omsk, nằm cách vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát khoảng 2.700 km và gần biên giới Nga với Kazakhstan.

Ông Vitaly Khotsenko, thống đốc vùng Omsk, cho biết Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu và nói rằng lực lượng phòng không Nga đã phá hủy hầu hết các UAV tham gia vụ tấn công.

Ông Khotsenko cho biết không có thương vong và lực lượng cứu hộ đang làm việc tại hiện trường. Hiện chưa rõ mức độ thiệt hại của nhà máy lọc dầu.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong bài phát biểu qua video hàng đêm, mô tả vụ tấn công là "một thành tựu quan trọng đối với lực lượng vũ trang Ukraine... Siberia giờ đây cũng nằm trong tầm bắn của các đòn tấn công chính xác của Ukraine".

Công ty công nghệ quốc phòng Ukraine Fire Point cho biết các UAV FP-1 đã được nâng cấp đã thực hiện vụ tấn công và mô tả đây là kỷ lục đối với UAV tấn công "không chỉ ở Ukraine mà trên toàn thế giới. Trước đây, nhà máy lọc dầu Omsk vẫn nằm ngoài tầm với của UAV Ukraine".

Giám đốc điều hành Fire Point, bà Iryna Terekh, tuyên bố nhà máy lọc dầu Omsk "từng là một trong hai nhà máy lọc dầu duy nhất trong top 10 chưa từng bị UAV Ukraine tấn công". Bà nói nhà máy còn lại chưa bị tấn công là Công ty Hóa dầu Angarsk tại vùng Irkutsk.

Vụ cháy tại nhà máy lọc dầu Omsk hôm 6.7 ẢNH: REUTERS

Các nguồn tin cho biết nhà máy lọc dầu Omsk thuộc sở hữu của Gazpromneft đã xử lý khoảng 23 triệu tấn dầu trong năm ngoái, tương đương khoảng 460.000 thùng mỗi ngày.

Ukraine đang leo thang chiến dịch tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga, đôi khi gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu trầm trọng trên khắp 11 múi giờ của Nga.

Ngoài Omsk, quân đội Ukraine trong đêm đã tấn công các cảng Ust-Luga và Vysotsk của Nga, vốn xử lý dầu xuất khẩu trên biển Baltic, cũng như các mục tiêu ở vùng Kaluga và Yaroslavl, các thống đốc địa phương cho biết.

Theo chính quyền do Moscow bổ nhiệm tại bán đảo Crimea, nơi Nga sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014, một phụ nữ đã thiệt mạng trong vụ tấn công vào cảng Kerch. Thành phố Sevastopol, thành phố lớn nhất trên bán đảo, đã bị mất điện.