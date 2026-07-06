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Đòn tập kích của Ukraine đẩy Crimea chìm vào bóng tối do mất điện
Video Thế giới

Đòn tập kích của Ukraine đẩy Crimea chìm vào bóng tối do mất điện

La Vi - Vi Trân
Các đợt tấn công liên tục của Ukraine nhằm vào những trạm biến áp tại Crimea đã gây mất điện trên diện rộng trên bán đảo hiện do Nga kiểm soát này.


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crimea nga UKRAINE xung đột Nga-Ukraine

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