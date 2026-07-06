Đòn tập kích của Ukraine đẩy Crimea chìm vào bóng tối do mất điện

Các đợt tấn công liên tục của Ukraine nhằm vào những trạm biến áp tại Crimea đã gây mất điện trên diện rộng trên bán đảo hiện do Nga kiểm soát này.