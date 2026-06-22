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Ukraine oanh tạc dữ dội bán đảo Crimea
Video Thế giới

Ukraine oanh tạc dữ dội bán đảo Crimea

La Vi - Vi Trân

Ukraine đã tấn công mạnh bằng máy bay không người lái nhắm vào hạ tầng ở bán đảo Crimea, trong khi Nga cũng oanh tạc nhiều thành phố tại Ukraine trong ngày 21.6.

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Ông Zelensky cùng loạt quan chức Ukraine trả lại huân chương cho Ba Lan

Ông Zelensky cùng loạt quan chức Ukraine trả lại huân chương cho Ba Lan

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 20.6 cho biết ông đã trả lại huân chương cao quý của Ba Lan, Huân chương Đại bàng Trắng, sau khi Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki tước bỏ huân chương này của ông Zelensky vì một tranh chấp lịch sử. Động thái này đe dọa làm sâu sắc thêm rạn nứt ngoại giao giữa hai đối tác chiến lược thân thiết khi Kyiv tập hợp các đồng minh để thúc đẩy Nga chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

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crimea Oanh tạc UKRAINE xung đột Nga-Ukraine

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