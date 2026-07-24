Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Bão Noul (bão số 2) mạnh lên cấp 9, hướng vào Biển Đông

Chiều 24.7, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, bão Noul đang di chuyển rất nhanh theo hướng tây tây bắc, hướng vào Biển Đông và sẽ là cơn bão số 2 năm 2026.



Cập nhật lúc 13 giờ hôm nay, tâm bão Noul ở vị trí khoảng 18,7 độ vĩ bắc và 122,6 độ kinh đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 90 km về phía đông đông bắc.

So với thời điểm 7 giờ sáng nay, cường độ bão đã mạnh lên đầu cấp 9, tương đương tốc độ gió từ 62 - 88 km/giờ, giật cấp 12.

Bão Noul đang di chuyển với tốc độ khoảng 25 km/giờ. Dự báo trong đêm nay hoặc rạng sáng ngày mai 25.7, bão Noul sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 2 năm 2026.

Xem nhanh 20h ngày 24.7: Bão Noul áp sát Biển Đông | 3 điểm nghẽn TP.HCM đề xuất xây cầu vượt thép

Giấc mơ Metro: Kỳ vọng về một mạng lưới đánh thức nhịp sống tương lai (kỳ 4)

Metro là dấu mốc cho thấy TP.HCM đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, nơi sức mạnh của đô thị được đo bằng khả năng kết nối con người với cơ hội, kết nối các khu vực của thành phố thành một không gian phát triển thống nhất. Đóng góp vào hành trình cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tuyến metro số 1 chỉ là bước khởi đầu của một mạng lưới khoảng hàng trăm đường sắt đô thị mà TP.HCM đang hướng tới. Khi những tuyến đường ấy dần được nối lại với nhau, metro sẽ không còn chỉ là một phương tiện giao thông. Đó sẽ là hạ tầng định hình cách đô thị phát triển, cách con người kết nối và cách thành phố vận hành trong nhiều thập kỷ tới.

Giấc mơ Metro: Kỳ vọng về một mạng lưới đánh thức nhịp sống tương lai (Kỳ 4)

Tuy nhiên, tuyến metro số 1 hôm nay mới chỉ đi qua một phần TP.HCM. Ở phía tây, phía nam và nhiều khu vực khác, vẫn còn hàng triệu người dân chưa từng có cơ hội bước lên một chuyến tàu điện. Họ dõi theo từng dự án metro không chỉ vì một tuyến giao thông công cộng, mà bởi mỗi tuyến metro mới đều có thể mở ra những cơ hội mới.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.