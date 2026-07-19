Rạch Đá Đỏ cạnh metro số 1 vào trung tâm TP.HCM sắp hoàn thiện

Rạch Đá Đỏ, đoạn từ đường Nguyễn Hoàng đến sông Sài Gòn (thuộc địa bàn phường An Khánh và phường Bình Trưng), chạy song song với tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và đường Võ Nguyên Giáp - trục giao thông quan trọng kết nối khu vực phía đông vào trung tâm TP.HCM.

Toàn cảnh rạch Đá Đỏ ở TP.HCM sắp hoàn thiện ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Một số người dân địa phương còn gọi đây là rạch Bá Đỏ. Đây là một trong những tuyến thoát nước chính của khu vực phía đông TP.HCM, dẫn nước ra sông Sài Gòn và rạch Chiếc. Tuy nhiên, trước khi được đầu tư cải tạo, lòng rạch bị bồi lắng, thu hẹp; nhiều đoạn bị cống hóa khiến dòng chảy tắc nghẽn, nước đen và bốc mùi khó chịu.

Dòng nước tại rạch Đá Đỏ đã dần thông thoáng hơn sau khi được nạo vét ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Công nhân tăng ca để đưa dự án về đích đúng hẹn

Ghi nhận của PV Thanh Niên, sau gần 1 năm công trình khởi công, diện mạo rạch Đá Đỏ đã có nhiều thay đổi. Tại công trường, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Công nhân chia thành nhiều nhóm để nạo vét lòng rạch, xây tường chắn và hoàn thiện phần kè 2 bên.

Công nhân khẩn trương thi công, hoàn thiện bờ kè rạch Đá Đỏ ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Nhiều đoạn cơ bản đã hoàn thành, tạo nên diện mạo sạch sẽ, thông thoáng. Tuy nhiên, tại một số vị trí, công nhân mới dựng khung thép để chuẩn bị thi công các hạng mục tiếp theo.

Rạch Đá Đỏ được nạo vét, khơi thông dòng chảy sau thời gian dài bị bồi lắng ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Theo các công nhân tại công trường, tiến độ đạt khoảng 70 - 80% khối lượng. Một trong những phần việc quan trọng còn lại là tiếp tục khơi thông khu vực tiếp giáp giữa rạch Đá Đỏ và sông Sài Gòn, bảo đảm dòng nước được lưu thông đồng bộ.

Dự án rạch Đá Đỏ hiện đạt khoảng 70 - 80% khối lượng thi công ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Ông Thông (54 tuổi, quê Cà Mau), là công nhân tại dự án cho biết, nhiều hạng mục chính đã hoàn thành, chỉ còn một số đoạn đang xây tường chắn và hoàn thiện kè.

"Chúng tôi phải tăng ca để bảo đảm tiến độ. Bình thường, công nhân làm từ 7 giờ đến 17 giờ, nghỉ trưa khoảng 1 tiếng. Khi cần đẩy nhanh công việc, anh em làm xuyên buổi trưa và kéo dài đến khoảng 19 giờ", ông Thông nói.

Ông Thông cùng nhiều công nhân dựng lán ở ngay công trường để thuận tiện làm việc. Sau khi hoàn thành dự án này, họ sẽ tiếp tục chuyển lán đến công trình khác.

Ông Thông cho biết, công nhân thường xuyên tăng ca để đảm bảo dự án đúng tiến độ ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Ông Thông nhớ như in, thời điểm mới đến nhận công việc, mặt rạch bị lục bình phủ kín, nước đen ngòm và bốc mùi hôi khó chịu. Sau khi được nạo vét, xây kè, khu vực đã sạch sẽ và thông thoáng hơn.

Công nhân khẩn trương thi công các hạng mục còn lại tại rạch Đá Đỏ ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Hơn 86,7 tỉ đồng chỉnh trang rạch Đá Đỏ

Dự án rạch Đá Đỏ khởi công tháng 10.2025, tổng mức đầu tư hơn 86,7 tỉ đồng; gồm các hạng mục nạo vét khoảng 1,7 km rạch, xây dựng 1,5 km kè 2 bờ và lắp đặt hệ thống cống thoát nước. Song song đó, công trình còn đầu tư đường dạo ven rạch, vỉa hè, cây xanh và hệ thống chiếu sáng.

Sau gần 1 năm cải tạo, diện mạo rạch Đá Đỏ đã thay đổi rõ rệt, nhiều đoạn kè 2 bên rạch cơ bản hoàn thành ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Dự án cải tạo rạch Đá Đỏ dự kiến hoàn thành trong năm 2026. Khi đưa vào sử dụng, công trình được kỳ vọng khơi thông dòng chảy, tăng khả năng thoát nước mưa, hạn chế ngập và cải thiện vệ sinh môi trường trong khu vực. Ngoài ra, còn góp phần hình thành không gian xanh, cải thiện cảnh quan đô thị dọc tuyến đường Võ Nguyên Giáp.

Công nhân gia công khung thép để xây dựng tường chắn ven rạch ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Năm 2023, xa lộ Hà Nội (đoạn từ cầu Sài Gòn đến ngã tư Thủ Đức, TP.Thủ Đức cũ, TP.HCM) đổi tên thành đường Võ Nguyên Giáp. Đây một trong những tuyến đường huyết mạch của TP.HCM dài gần 8 km, được đánh giá hiện đại bậc nhất TP.HCM với nhiều cảnh quan xanh.

Đường Võ Nguyên Giáp chạy song song với metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và tập trung nhiều khu đô thị lớn.

Toàn cảnh rạch Đá Đỏ dài gần 2 km nằm song song với đường Võ Nguyên Giáp và metro số 1 ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG



