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Thời sự

Toàn cảnh TP.HCM mở rộng đường Trần Bình Trọng ở chợ Hồ Thị Kỷ lên 23 m

Uyển Nhi
Uyển Nhi

Nhiều hộ dân đang tháo dỡ nhà, bàn giao mặt bằng để mở rộng đường Trần Bình Trọng (TP.HCM) lên 23 m với quy mô 4 làn xe, dự kiến hoàn thành trước ngày 2.9.

Người dân tất bật tháo dỡ nhà bàn giao mặt bằng

Đường Trần Bình Trọng (phường Vườn Lài, TP.HCM) là một trong những tuyến chính bao quanh chợ Hồ Thị Kỷ, khu chợ hoa nổi tiếng nằm giữa mạng lưới hẻm dày đặc kết nối các tuyến đường Hùng Vương, Lê Hồng Phong và Lý Thái Tổ.

Toàn cảnh TP.HCM mở rộng đường Trần Bình Trọng ở chợ Hồ Thị Kỷ gấp 5 lần- Ảnh 1.

Hiện trạng đường Trần Bình Trọng trước khi mở rộng lên 23 m

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Hiện mặt đường Trần Bình Trọng rộng khoảng 5 m, nhiều cửa hàng hoa thường xuyên bày hàng ra sát lòng đường khiến việc lưu thông gặp nhiều khó khăn.

Toàn cảnh TP.HCM mở rộng đường Trần Bình Trọng ở chợ Hồ Thị Kỷ gấp 5 lần- Ảnh 2.

Dự án mở rộng đường Trần Bình Trọng kết nối chợ Hồ Thị Kỷ

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Ghi nhận của PV Thanh Niên chiều 14.7 tại khu vực giao lộ Trần Bình Trọng - Hùng Vương, nhiều căn nhà đã được tháo dỡ gần như hoàn toàn.

Một số hộ tất bật chuyển đồ đạc, khung sắt, vật liệu xây dựng... và tập kết lại chờ bán phế liệu. Xen giữa những căn nhà đã giải tỏa, không ít hộ dân vẫn sinh hoạt bình thường.

Toàn cảnh TP.HCM mở rộng đường Trần Bình Trọng ở chợ Hồ Thị Kỷ gấp 5 lần- Ảnh 3.

Cọc khoan nhồi được thi công để chuẩn bị nền móng tuyến đường

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Tại các vị trí đã có mặt bằng, đơn vị thi công cho biết đã bắt đầu triển khai dự án khoảng 1 tháng nay. Nhiều đoạn đường được đào để lắp đặt hệ thống cống thoát nước, đồng thời thi công cọc khoan nhồi, chuẩn bị nền móng cho các hạng mục tiếp theo của công trình.

Toàn cảnh TP.HCM mở rộng đường Trần Bình Trọng ở chợ Hồ Thị Kỷ gấp 5 lần- Ảnh 4.
Toàn cảnh TP.HCM mở rộng đường Trần Bình Trọng ở chợ Hồ Thị Kỷ gấp 5 lần- Ảnh 5.
Toàn cảnh TP.HCM mở rộng đường Trần Bình Trọng ở chợ Hồ Thị Kỷ gấp 5 lần- Ảnh 6.
Toàn cảnh TP.HCM mở rộng đường Trần Bình Trọng ở chợ Hồ Thị Kỷ gấp 5 lần- Ảnh 7.
Toàn cảnh TP.HCM mở rộng đường Trần Bình Trọng ở chợ Hồ Thị Kỷ gấp 5 lần- Ảnh 8.

Khung sắt, vật liệu xây dựng được tập kết sau tháo dỡ nhà

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Ông Tỷ (50 tuổi, có nhà nằm trên đường Trần Bình Trọng) cho biết gia đình ông thuộc diện thu hồi 27 m2 đất để phục vụ dự án. Theo kế hoạch, các hộ dân phải hoàn tất việc di dời, bàn giao mặt bằng trước tháng 8.2026. "Hầu hết bà con đều đồng tình vì đường rộng hơn thì việc đi lại sẽ thuận tiện, khu vực cũng khang trang hơn", ông Tỷ nói.

Toàn cảnh TP.HCM mở rộng đường Trần Bình Trọng ở chợ Hồ Thị Kỷ gấp 5 lần- Ảnh 9.

Ông Tỷ cho biết đa số các hộ dân đều đồng ý bàn giao mặt bằng

ẢNH: BÙi QUỐC HOÀNG

Tương tự, sinh sống tại khu vực này hơn 40 năm, ông Nguyễn Văn Của cho biết căn nhà rộng 13 m2 của gia đình thuộc diện giải tỏa toàn phần. Dù phải chuyển nơi ở, ông vẫn đồng thuận với chủ trương của TP.HCM.

Toàn cảnh TP.HCM mở rộng đường Trần Bình Trọng ở chợ Hồ Thị Kỷ gấp 5 lần- Ảnh 10.

Đơn vị thi công đào đường lắp hệ thống cống thoát nước

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Phấn đấu hoàn thành mở rộng đường Trần Bình Trọng trước 2.9.2026

Theo UBND phường Vườn Lài, dự án mở rộng đường Trần Bình Trọng đang được triển khai đồng thời công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thi công nhằm đẩy nhanh tiến độ.

Toàn cảnh TP.HCM mở rộng đường Trần Bình Trọng ở chợ Hồ Thị Kỷ gấp 5 lần- Ảnh 11.

Nhiều căn nhà đã bàn giao mặt bằng phục vụ dự án

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Tính đến ngày 9.7, trong tổng số 116 trường hợp bị ảnh hưởng, đã có 98 trường hợp được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; 62 trường hợp đã nhận tiền bồi thường.

Bên cạnh đó, 51 trường hợp đã bàn giao mặt bằng với diện tích hơn 1.896 m2, tạo điều kiện để đơn vị thi công triển khai các hạng mục trên tuyến.

Toàn cảnh TP.HCM mở rộng đường Trần Bình Trọng ở chợ Hồ Thị Kỷ gấp 5 lần- Ảnh 12.

Người dân tháo dỡ nhà để mở rộng đường Trần Bình Trọng

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Song song với công tác giải phóng mặt bằng, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như hệ thống thoát nước mưa, cống hộp, hố ga, hầm điện và ngầm hóa cáp điện đang được triển khai tại những vị trí đủ điều kiện thi công.

Toàn cảnh TP.HCM mở rộng đường Trần Bình Trọng ở chợ Hồ Thị Kỷ gấp 5 lần- Ảnh 13.

Tuyến đường Trần Bình Trọng sẽ được mở rộng lên 4 làn xe

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

UBND phường Vườn Lài cho biết địa phương đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ công trình mở rộng đường Trần Bình Trọng trước ngày 2.9.2026.

Toàn cảnh TP.HCM mở rộng đường Trần Bình Trọng ở chợ Hồ Thị Kỷ gấp 5 lần- Ảnh 14.
Toàn cảnh TP.HCM mở rộng đường Trần Bình Trọng ở chợ Hồ Thị Kỷ gấp 5 lần- Ảnh 15.
Toàn cảnh TP.HCM mở rộng đường Trần Bình Trọng ở chợ Hồ Thị Kỷ gấp 5 lần- Ảnh 16.
Toàn cảnh TP.HCM mở rộng đường Trần Bình Trọng ở chợ Hồ Thị Kỷ gấp 5 lần- Ảnh 17.

Công nhân thi công hạ tầng kỹ thuật trên đường Trần Bình Trọng

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Dự án mở rộng đường Trần Bình Trọng dài 361 m có tổng mức đầu tư hơn 985 tỉ đồng, trong đó phần lớn kinh phí dành cho công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Toàn cảnh TP.HCM mở rộng đường Trần Bình Trọng ở chợ Hồ Thị Kỷ gấp 5 lần- Ảnh 18.

Toàn cảnh đường Trần Bình Trọng nhìn từ trên cao

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Khi hoàn thành, công trình góp phần tăng kết nối giao thông và giảm áp lực cho các tuyến đường Hùng Vương, Lý Thái Tổ, Lê Hồng Phong.

Toàn cảnh TP.HCM mở rộng đường Trần Bình Trọng ở chợ Hồ Thị Kỷ gấp 5 lần- Ảnh 19.

Vị trí mở rộng đường Trần Bình Trọng ở phường Vườn Lài, TP.HCM

ĐỒ HỌA: UYỂN NHI

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