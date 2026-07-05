TP.HCM: Đường kết nối cảng Cát Lái sắp mở rộng gấp 4 lần, người dân mong gì?

Sáng 5.7, UBND phường Long Trường (TP.HCM) tổ chức hội nghị thông tin, phổ biến chủ trương pháp lý và kế hoạch thu hồi đất để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh (đoạn từ Vành đai 2 đến đường vào Khu công nghiệp Phú Hữu).

Tham dự hội nghị có ông Lê Ngọc Dũng, Chủ tịch UBND phường Long Trường; đại diện Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng TP.HCM cùng người dân và các đơn vị liên quan.

Đường Nguyễn Duy Trinh thường xuyên xảy ra tai nạn ẢNH: UYỂN NHI

Dự án mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh là dự án nhóm A, công trình giao thông đô thị do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM làm chủ đầu tư.

Người dân mong sớm công bố giá bồi thường

Chia sẻ tại hội nghị, bà Lê Ngọc Huệ, có đất nằm trong phạm vi dự án, cho biết người dân địa phương rất phấn khởi và đồng tình với chủ trương mở rộng đường.

Theo bà Huệ, khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần giảm ùn tắc, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực cửa ngõ phía đông TP.HCM.

"Chúng tôi mong sớm có giải pháp để xe container lưu thông trên tuyến khác, giảm áp lực cho đường Nguyễn Duy Trinh. Mỗi lần thấy xe container chạy qua, người dân đều rất lo lắng", bà Huệ nói.

Bà Lê Ngọc Huệ phát biểu tại hội nghị ẢNH: UYỂN NHI

Tại hội nghị, nhiều hộ dân cũng bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng sớm công bố đơn giá bồi thường, hỗ trợ để người dân yên tâm chuẩn bị bàn giao mặt bằng.

Giải đáp thắc mắc của người dân về việc ranh mở rộng tuyến đường có đoạn lùi sâu khoảng 18 m, trong khi phía đối diện chỉ khoảng 12 m, ông Lê Ngọc Dũng khẳng định toàn bộ ranh thu hồi đất đều được xác định trên cơ sở đồ án quy hoạch phân khu đã được TP.HCM phê duyệt, không có sự thiên vị hay áp đặt chủ quan.

Người dân mong sớm có giá bồi thường, thu hồi đất ẢNH: UYỂN NHI

Ông Dũng đề nghị người dân phối hợp chặt chẽ với chính quyền trong quá trình triển khai dự án; chủ động rà soát, cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý về nhà, đất và tạo điều kiện để đơn vị chức năng thực hiện đo đạc, kiểm đếm.

UBND phường Long Trường cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch và lấy ý kiến người dân trước khi phê duyệt.

Ông Lê Ngọc Dũng, Chủ tịch UBND phường Long Trường phát biểu tại hội nghị ẢNH: UYỂN NHI

Về tái định cư, TP.HCM đang rà soát các trường hợp đủ điều kiện. Sau khi hoàn tất công tác kiểm kê, đo vẽ và thu thập hồ sơ, thành phố sẽ bố trí quỹ nhà, đất tái định cư, ưu tiên sử dụng các khu tái định cư hiện có hoặc quỹ nhà thuộc các dự án của Nhà nước; đồng thời bảo đảm địa điểm bố trí gần nhất với nơi người dân bị thu hồi đất.

Chính quyền địa phương cũng cam kết bảo đảm đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, kỳ vọng nhận được sự đồng thuận để dự án được triển khai đúng tiến độ. Qua đó, góp phần giải quyết điểm nghẽn giao thông kéo dài nhiều năm trên tuyến đường Nguyễn Duy Trinh và thúc đẩy phát triển khu vực cửa ngõ phía đông TP.HCM.

Người dân ảnh hưởng bởi dự án mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh tại hội nghị thông tin, phổ biến chủ trương pháp lý dự án ẢNH: UYỂN NHI

Đường Nguyễn Duy Trinh sẽ mở rộng lên 30 m

Đường Nguyễn Duy Trinh là một trong những trục giao thông huyết mạch kết nối khu vực cảng Cát Lái với các tuyến giao thông đối ngoại của TP.HCM, đóng vai trò quan trọng trong vận tải hàng hóa và logistics.

Dự án mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh kỳ vọng giảm ùn tắc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở phía đông TP.HCM ẢNH: UYỂN NHI

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Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, hiện mặt đường chỉ rộng khoảng 7 - 8 m, nhiều đoạn chỉ đủ cho 2 làn xe lưu thông. Mỗi ngày, hàng nghìn lượt xe container, xe đầu kéo và xe tải nặng từ cảng Cát Lái liên tục qua lại khiến tuyến đường thường xuyên ùn tắc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Theo phương án được công bố, tuyến đường sẽ được mở rộng lên 30 m (gấp khoảng 4 lần bề rộng hiện hữu) trên chiều dài 1,6 km.

Vị trí đường Nguyễn Duy Trinh (phường Long Trường, TP.HCM) sẽ được mở rộng lên 30 m ĐỒ HỌA: UYỂN NHI

Tổng mức đầu tư dự án hơn 1.858 tỉ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chiếm hơn 1.506 tỉ đồng, chi phí xây dựng hơn 306 tỉ đồng. Phần còn lại là chi phí quản lý dự án, tư vấn và dự phòng. Dự án ảnh hưởng đến gần 300 hộ dân.

Đại diện Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng TP.HCM cho biết mục tiêu là hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trong năm 2026 để triển khai thi công. Sau khi hoàn thành giải phóng mặt bằng, dự án sẽ khởi công và dự kiến đưa vào khai thác trong năm 2028 bằng nguồn vốn ngân sách TP.HCM.