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Thời sự

TP.HCM chốt thời điểm mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh kết nối cảng Cát Lái

Vũ Phượng
Vũ Phượng
04/06/2026 16:21 GMT+7

Sau nhiều năm quá tải, thường xuyên ùn tắc vì xe container ra vào cảng Cát Lái, đường Nguyễn Duy Trinh dự kiến được mở rộng và đưa vào khai thác trong năm 2028.

Chiều 4.6, tại họp báo kinh tế - xã hội do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy cùng Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM tổ chức, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM đã thông tin về tiến độ dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh. Tuyến đường này được xem là "điểm nghẽn" giao thông kéo dài nhiều năm ở khu vực phía đông thành phố.

Theo đại diện Sở Xây dựng, đường Nguyễn Duy Trinh là một trong những trục giao thông quan trọng kết nối khu vực cảng Cát Lái với các tuyến giao thông đối ngoại của TP.HCM. Hiện nay, lưu lượng phương tiện lưu thông trên tuyến đường này rất lớn, đặc biệt là xe container, xe tải nặng phục vụ hoạt động logistics của cảng Cát Lái.

TP.HCM chốt thời điểm mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh kết nối cảng Cát Lái - Ảnh 1.

Trên mặt đường chỉ rộng khoảng 7 m, xe tải và container nối đuôi nhau di chuyển, trong khi người đi xe máy phải len lỏi qua từng khoảng trống nhỏ để lưu thông

ẢNH: SẦM ÁNH

Tình trạng quá tải khiến tuyến đường thường xuyên xảy ra ùn tắc, nhất là vào giờ cao điểm. Đây cũng là tuyến đường nhiều lần được người dân phản ánh vì mặt đường hẹp, lượng xe container dày đặc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trước thực trạng trên, UBND TP.HCM đã giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM triển khai dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Theo kế hoạch, dự án dự kiến được phê duyệt trong năm 2026 và hoàn thành, đưa vào khai thác trong năm 2028.

Đối với công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng, các cơ quan liên quan đang phối hợp thực hiện các thủ tục theo quy định nhằm bảo đảm tiến độ triển khai dự án.

Đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư trong suốt quá trình thực hiện nhằm sớm hoàn thiện tuyến đường, nâng cao năng lực khai thác và góp phần giảm ùn tắc giao thông tại khu vực cửa ngõ phía đông thành phố.

TP.HCM chốt thời điểm mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh kết nối cảng Cát Lái - Ảnh 2.

Đại diện Sở Xây dựng TP.HCM thông tin tại họp báo chiều 4.6

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Trước đó, Thanh Niên từng ghi nhận nhiều đoạn trên đường Nguyễn Duy Trinh chỉ rộng khoảng 7 m nhưng mỗi ngày phải gánh lượng lớn xe container ra vào cảng Cát Lái. Không ít người dân sống dọc tuyến đường cho biết họ luôn thấp thỏm khi lưu thông vì xe tải nặng và container nối đuôi nhau chạy sát nhà dân.

Nhiều hộ dân cũng bày tỏ kỳ vọng việc mở rộng tuyến đường sẽ giúp giảm áp lực giao thông, hạn chế nguy cơ tai nạn và cải thiện đáng kể điều kiện đi lại sau nhiều năm phải sống chung với cảnh kẹt xe, khói bụi và tiếng ồn.

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