Lãnh đạo phường Đông Hòa ở TP.HCM đến từng nhà vận động bàn giao mặt bằng

UBND phường Đông Hòa tháo gỡ vướng mắc, tạo đồng thuận bàn giao mặt bằng

Sáng 13.7, đoàn công tác UBND phường Đông Hòa do ông Nguyễn Văn Yêm, Phó chủ tịch UBND phường, làm trưởng đoàn đã đến gặp trực tiếp các hộ dân có đất nằm trong phạm vi giải tỏa.

Tại mỗi hộ dân, đoàn công tác thông tin về chủ trương của Nhà nước, tiến độ dự án cũng như ý nghĩa của việc sớm bàn giao mặt bằng để phục vụ thi công các công trình thuộc Trường đại học Khoa học Tự nhiên (thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM).

Bên cạnh việc tuyên truyền, lãnh đạo phường dành thời gian lắng nghe những khó khăn thực tế của từng gia đình, đặc biệt là các vướng mắc liên quan đến nghĩa vụ tài chính, thuế khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các nền tái định cư.

Phó chủ tịch phường Đông Hòa (phải) vận động người dân bàn giao mặt bằng ẢNH: UBND PHƯỜNG ĐÔNG HÒA

Trước những băn khoăn của người dân, ông Yêm ghi nhận, giải thích các nội dung thuộc thẩm quyền và trao đổi phương án tháo gỡ nhằm tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện dự án.

Một trong những trường hợp được đoàn công tác vận động là gia đình ông Dương Văn Thăng (người dân bị ảnh hưởng dự án) có khu nhà trọ rộng 875 m2 với 31 phòng trong phạm vi giải tỏa.

Theo ông Thăng, ban đầu gia đình còn băn khoăn về nghĩa vụ tài chính đối với nền tái định cư. Tuy nhiên, sau khi được lãnh đạo phường trực tiếp giải thích, ông đã đồng thuận và cam kết 1 - 2 tuần sẽ di dời để bàn giao mặt bằng cho dự án.

Theo UBND phường Đông Hòa, dự án với các hạng mục thuộc Trường đại học Khoa học Tự nhiên có 38 hộ dân bị ảnh hưởng. Đến nay, phần lớn các hộ đã chấp hành bàn giao mặt bằng, chỉ còn một số trường hợp đang tiếp tục được tuyên truyền, giải đáp vướng mắc để hoàn tất việc bàn giao trước ngày 30.7.

Đại diện đoàn công tác cho biết, việc lãnh đạo phường trực tiếp đến từng hộ dân nhằm tăng cường đối thoại, giải quyết kịp thời các khó khăn phát sinh, tạo sự đồng thuận trong quá trình thu hồi đất.

Trong hôm nay (14.7), UBND phường Đông Hòa tiếp tục làm việc với các hộ dân còn lại để giải đáp các kiến nghị, phấn đấu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đúng kế hoạch.

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