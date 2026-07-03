TP.HCM bàn giao 100% mặt bằng mở rộng đường Nguyễn Thị Định, nút giao Mỹ Thủy

Sáng 3.7, UBND phường Cát Lái tổ chức hội nghị bàn giao mặt bằng cho các chủ đầu tư để triển khai thi công 3 dự án hạ tầng, giao thông trọng điểm. Gồm: dự án thành phần 2 (bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án nút giao Mỹ Thủy); dự án mở rộng đường Nguyễn Thị Định (đoạn từ cầu Giồng Ông Tố đến cầu Mỹ Thủy) và dự án trụ sở Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ trên sông (hạng mục đường vào).

Tham dự hội nghị có ông Đỗ Anh Khang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cát Lái; ông Võ Tấn Quan, Chủ tịch UBND phường Cát Lái; cùng đại diện Công an TP.HCM, Ban Quản lý dự án xây dựng các công trình giao thông TP.HCM và các đơn vị liên quan.

Hoàn thành 100% giải phóng mặt bằng cho 3 dự án trọng điểm

Ông Võ Tấn Quan cho hay các dự án này là những công trình trọng điểm của TP.HCM, có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống giao thông khu vực cửa ngõ phía đông TP.HCM, nâng cao năng lực khai thác khu vực cảng Cát Lái, giảm ùn tắc giao thông và tăng cường năng lực phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ...

"Đây là kết quả đáng trân trọng sau một quá trình dài đối mặt với nhiều khó khăn, đòi hỏi chính quyền phải kiên trì đối thoại với người dân và doanh nghiệp. UBND phường ghi nhận và tri ân sự đồng thuận, chia sẻ của bà con đã chủ động bàn giao mặt bằng đúng tiến độ", ông Quan nói.

Ông Võ Tấn Quan phát biểu tại hội nghị ẢNH: UYỂN NHI

Theo UBND phường Cát Lái, đến nay công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất của cả 3 dự án đã hoàn thành 100%, với 570 hồ sơ, bảo đảm đúng tiến độ đã cam kết với TP.HCM. Cụ thể:

Dự án thành phần 2 (nút giao Mỹ Thủy): hoàn thành thu hồi 199/199 hồ sơ, tổng diện tích gần 166.278 m2 Dự án trụ sở Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ trên sông (hạng mục đường vào): hoàn thành thu hồi 11/11 hồ sơ, diện tích trên 4.000 m2 Dự án xây dựng nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thị Định: hoàn thành thu hồi 360/360 hồ sơ, diện tích trên 47.000 m2

UBND phường Cát Lái cho biết địa phương đã chủ động phối hợp với các sở, ngành TP.HCM và các chủ đầu tư tháo gỡ những khó khăn liên quan đến hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là việc di dời lưới điện cao thế tuyến Cát Lái - Sao Mai và hệ thống điện trung, hạ thế trên đường Nguyễn Thị Định.

Khi hoàn thành, nút giao Mỹ Thủy góp phần giảm kẹt xe khu vực vào cảng Cát Lái ẢNH: CTV

Người dân phường Cát Lái kỳ vọng gì?

Ông Hồ Xuân Sắc, hộ dân sinh sống trên đường Nguyễn Thị Định (phường Cát Lái, TP.HCM) cho biết tuyến đường và nút giao Mỹ Thủy từ lâu đã là mạch máu giao thông quan trọng nhưng luôn trong tình trạng ùn tắc, quá tải và tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn nghiêm trọng.

Ông Sắc kỳ vọng chủ đầu tư và các đơn vị thi công sẽ tập trung tối đa nguồn lực, khẩn trương triển khai dự án và đảm bảo chất lượng, sớm đưa công trình khang trang này về đích để đáp lại sự hy sinh quyền lợi chính đáng của người dân.

Lễ ký kết, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thi công xây dựng 3 dự án trọng điểm ở phường Cát Lái ẢNH: UYỂN NHI

Chủ đầu tư cam kết triển khai thi công ngay sau khi tiếp nhận mặt bằng

Tại hội nghị, UBND phường Cát Lái đã thực hiện nghi thức bàn giao 100% mặt bằng sạch cho các chủ đầu tư.

Đại diện các chủ đầu tư cam kết sẽ huy động đầy đủ nguồn lực, nhân lực và thiết bị để khẩn trương triển khai thi công ngay sau khi tiếp nhận mặt bằng.

Bên cạnh đó, bảo đảm chất lượng công trình, tiến độ thực hiện theo chỉ đạo của TP.HCM, phấn đấu hoàn thành và đưa các dự án vào khai thác trong thời gian sớm nhất.

UBND phường Cát Lái cũng khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng các chủ đầu tư trong suốt quá trình triển khai thi công, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành TP.HCM để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm các công trình được thực hiện đúng tiến độ.

Mở rộng đường Nguyễn Thị Định gấp 3 lần Dự án mở rộng đường Nguyễn Thị Định có chiều dài gần 2 km và được đề xuất mở rộng lên 30 m với quy mô 6 làn xe. Vỉa hè mỗi bên rộng 4,5 m được đầu tư đồng bộ hệ thống thoát nước, chiếu sáng và cây xanh. Trong tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỉ đồng, chi phí xây lắp khoảng 253,9 tỉ đồng. Đáng chú ý, chi phí bồi thường và giải phóng mặt bằng chiếm phần lớn nguồn vốn với hơn 1.781 tỉ đồng.