Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Doanh nghiệp phường Cát Lái đón 'cơ hội vàng' từ cảng nội địa top 20 thế giới

Uyển Nhi
18/04/2026 05:00 GMT+7

Sở hữu cảng nội địa top 20 lớn nhất thế giới, doanh nghiệp phường Cát Lái đón cơ hội bứt phá mạnh về logistics, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Chiều 17.4, phường Cát Lái (TP.HCM) tổ chức đại hội Hội doanh nghiệp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tham dự có ông Đỗ Anh Khang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cát Lái; ông Võ Tấn Quan, Chủ tịch UBND phường; ông Trần Việt Anh, Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM và đại diện nhiều doanh nghiệp trên địa bàn.

Định hướng hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, mở rộng thị trường

Tại sự kiện, Hội doanh nghiệp phường Cát Lái ra mắt Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 31 người. Gồm 10 phó chủ tịch và 20 ủy viên; trong đó, ông Nguyễn Văn Mười (Tổng giám đốc Công ty nhà đất Nhân Mười) giữ chức chủ tịch.

Đại hội cũng bầu ra 3 thành viên Ban kiểm tra, hoàn thiện bộ máy tổ chức Hội doanh nghiệp trong nhiệm kỳ đầu tiên sau khi sáp nhập địa giới hành chính.

Doanh nghiệp phường Cát Lái đón 'cơ hội vàng' từ cảng nội địa top 20 thế giới - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Mười giữ chức Chủ tịch Hội doanh nghiệp phường Cát Lái

ẢNH: UYỂN NHI

Chia sẻ định hướng hoạt động trong nhiệm kỳ mới, đại diện Hội doanh nghiệp phường Cát Lái cho biết sẽ tập trung hỗ trợ doanh nghiệp thông qua các hoạt động kết nối giao thương, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường.

Đồng thời, hội khuyến khích hội viên đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới công nghệ..., nhằm nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh.

Song song đó, Hội doanh nghiệp phường Cát Lái sẽ đồng hành cùng chính quyền địa phương trong triển khai các chương trình phát triển kinh tế, giữ gìn trật tự đô thị và bảo vệ môi trường.

Đồng thời sẽ đóng vai trò cầu nối, kịp thời góp ý, phản ánh các vấn đề chính sách liên quan đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của hội viên; tham gia chương trình bình ổn thị trường, phát triển thương mại - dịch vụ tại địa phương.

Doanh nghiệp phường Cát Lái trước cơ hội lớn từ logistics cảng biển

Phát biểu tại đại hội, ông Võ Tấn Quan nhấn mạnh nền tảng phát triển của phường Cát Lái được kế thừa từ các địa phương trước đây như quận 2 cũ và TP.Thủ Đức cũ.

Hiện phường có hơn 2.800 doanh nghiệp với tổng quy mô đầu tư gần 8.000 tỉ đồng; nếu tính cả lĩnh vực cảng, tổng quy mô đầu tư đạt gần 10.000 tỉ đồng.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND phường Cát Lái đề xuất Hội doanh nghiệp phường cần đẩy mạnh liên kết, mở rộng không gian phát triển, tận dụng tối đa lợi thế logistics và cung ứng cho hoạt động hậu cần cảng biển.

Doanh nghiệp phường Cát Lái đón 'cơ hội vàng' từ cảng nội địa top 20 thế giới - Ảnh 2.

Ông Võ Tấn Quan phát biểu tại đại hội, nhấn mạnh cơ hội bứt phá của doanh nghiệp từ lợi thế cảng biển của phường Cát Lái

ẢNH: UYỂN NHI

Theo ông Quan, các doanh nghiệp địa phương cần tham gia sâu hơn vào các lĩnh vực như: vận tải, kho bãi, chuỗi cung ứng và dịch vụ phục vụ kinh tế cảng.

Bởi đây là hướng đi phù hợp với vị trí chiến lược của phường Cát Lái khi khu vực án ngữ phía đông nam TP.HCM, nơi có cảng nội địa thuộc nhóm 20 cảng lớn nhất thế giới, lượng hàng hóa thông quan chiếm 50% cả nước và 80% khu vực phía Nam.

Với hệ thống giao thông trọng yếu và vị trí hợp lưu của sông Sài Gòn và sông Đồng Nai, địa phương sở hữu tiềm năng lớn để phát triển theo hướng thương mại - dịch vụ - cảng biển.

Chủ tịch UBND phường Cát Lái khẳng định, đây vừa là lợi thế cạnh tranh vừa là cơ hội quan trọng để cộng đồng doanh nghiệp phường Cát Lái tăng tốc phát triển trong giai đoạn tới.

Phường Cát Lái hình thành trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của phường Thạnh Mỹ Lợi và phường Cát Lái (cũ). Phường mới có diện tích 19,65 km2, dân số gần 68.654 người.

Tin liên quan

Ông Nguyễn Thanh Nghị: Phường Cát Lái phát triển trục đô thị, cảng thông minh

Ông Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu phường Cát Lái phát triển hệ thống giao thông kết nối cảng Cát Lái - Phú Hữu - Khu công nghiệp và khu đô thị Cát Lái... để mở rộng không gian phát triển.

Khám phá thêm chủ đề

phường Cát Lái doanh nghiệp phường cát lái logistics Cát Lái kinh tế cảng biển TP.HCM Đại hội hội doanh nghiệp phường cát lái
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận