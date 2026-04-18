Doanh nghiệp phường Cát Lái đón 'cơ hội vàng' từ cảng nội địa top 20 thế giới

Chiều 17.4, phường Cát Lái (TP.HCM) tổ chức đại hội Hội doanh nghiệp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tham dự có ông Đỗ Anh Khang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cát Lái; ông Võ Tấn Quan, Chủ tịch UBND phường; ông Trần Việt Anh, Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM và đại diện nhiều doanh nghiệp trên địa bàn.

Định hướng hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, mở rộng thị trường

Tại sự kiện, Hội doanh nghiệp phường Cát Lái ra mắt Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 31 người. Gồm 10 phó chủ tịch và 20 ủy viên; trong đó, ông Nguyễn Văn Mười (Tổng giám đốc Công ty nhà đất Nhân Mười) giữ chức chủ tịch.

Đại hội cũng bầu ra 3 thành viên Ban kiểm tra, hoàn thiện bộ máy tổ chức Hội doanh nghiệp trong nhiệm kỳ đầu tiên sau khi sáp nhập địa giới hành chính.

Ông Nguyễn Văn Mười giữ chức Chủ tịch Hội doanh nghiệp phường Cát Lái ẢNH: UYỂN NHI

Chia sẻ định hướng hoạt động trong nhiệm kỳ mới, đại diện Hội doanh nghiệp phường Cát Lái cho biết sẽ tập trung hỗ trợ doanh nghiệp thông qua các hoạt động kết nối giao thương, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường.

Đồng thời, hội khuyến khích hội viên đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới công nghệ..., nhằm nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh.

Song song đó, Hội doanh nghiệp phường Cát Lái sẽ đồng hành cùng chính quyền địa phương trong triển khai các chương trình phát triển kinh tế, giữ gìn trật tự đô thị và bảo vệ môi trường.

Đồng thời sẽ đóng vai trò cầu nối, kịp thời góp ý, phản ánh các vấn đề chính sách liên quan đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của hội viên; tham gia chương trình bình ổn thị trường, phát triển thương mại - dịch vụ tại địa phương.

Doanh nghiệp phường Cát Lái trước cơ hội lớn từ logistics cảng biển

Phát biểu tại đại hội, ông Võ Tấn Quan nhấn mạnh nền tảng phát triển của phường Cát Lái được kế thừa từ các địa phương trước đây như quận 2 cũ và TP.Thủ Đức cũ.

Hiện phường có hơn 2.800 doanh nghiệp với tổng quy mô đầu tư gần 8.000 tỉ đồng; nếu tính cả lĩnh vực cảng, tổng quy mô đầu tư đạt gần 10.000 tỉ đồng.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND phường Cát Lái đề xuất Hội doanh nghiệp phường cần đẩy mạnh liên kết, mở rộng không gian phát triển, tận dụng tối đa lợi thế logistics và cung ứng cho hoạt động hậu cần cảng biển.

Ông Võ Tấn Quan phát biểu tại đại hội, nhấn mạnh cơ hội bứt phá của doanh nghiệp từ lợi thế cảng biển của phường Cát Lái ẢNH: UYỂN NHI

Theo ông Quan, các doanh nghiệp địa phương cần tham gia sâu hơn vào các lĩnh vực như: vận tải, kho bãi, chuỗi cung ứng và dịch vụ phục vụ kinh tế cảng.

Bởi đây là hướng đi phù hợp với vị trí chiến lược của phường Cát Lái khi khu vực án ngữ phía đông nam TP.HCM, nơi có cảng nội địa thuộc nhóm 20 cảng lớn nhất thế giới, lượng hàng hóa thông quan chiếm 50% cả nước và 80% khu vực phía Nam.

Với hệ thống giao thông trọng yếu và vị trí hợp lưu của sông Sài Gòn và sông Đồng Nai, địa phương sở hữu tiềm năng lớn để phát triển theo hướng thương mại - dịch vụ - cảng biển.

Chủ tịch UBND phường Cát Lái khẳng định, đây vừa là lợi thế cạnh tranh vừa là cơ hội quan trọng để cộng đồng doanh nghiệp phường Cát Lái tăng tốc phát triển trong giai đoạn tới.