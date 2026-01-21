Thêm đoạn đường Nguyễn Thị Định mở rộng gấp 3 lần, xóa kẹt xe cảng Cát Lái

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) vừa có văn bản gửi Sở Xây dựng TP, báo cáo phương án quy mô mặt cắt ngang đường Nguyễn Thị Định thuộc dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng tuyến đường này (đoạn từ nút giao Mỹ Thủy đến phà Cát Lái).

Khu vực đường vào cảng Cát Lái có mật độ xe container dày đặc, là một trong những điểm nóng ùn tắc, tai nạn giao thông ở TP.HCM ẢNH: NI NA

Cụ thể, đường Nguyễn Thị Định đoạn gần 2 km từ nút giao Mỹ Thủy đến bến phà Cát Lái được đề xuất mở rộng từ 24m lên đến 60 - 73m, kết nối với cảng Cát Lái, cầu Cát Lái hình thành trong tương lai.

Đoạn đường mở rộng chia thành 3 đoạn: Đoạn 1 từ nút giao Mỹ Thủy đến đầu đường dẫn cầu Cát Lái dài khoảng 260 m, có mặt cắt ngang rộng 60m, gồm 12 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp.

Đoạn 2 tại khu vực mố cầu và dưới dạ cầu Cát Lái dài khoảng 630m, có mặt cắt ngang lớn nhất, lên tới 73m. Khu vực này bố trí hai dải phân cách cho hai đơn nguyên cầu Cát Lái, cùng 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp dưới tuyến đường Nguyễn Thị Định.

Đoạn 3 từ vị trí tĩnh không dưới cầu đạt trên 5m đến bến phà Cát Lái, dài khoảng 800m, được đề xuất giữ theo lộ giới quy hoạch với mặt cắt ngang 60m, bố trí 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp.

Theo Ban Giao thông, các đồ án quy hoạch được duyệt có liên quan (đồ án quy hoạch phân khu, đồ án quy hoạch chung TP.Thủ Đức cũ, đồ án quy hoạch chung TP.HCM), lộ giới của đường Nguyễn Thị Định có bề rộng 60m. Trên cơ sở dự báo lưu lượng và dự kiến quy mô mặt cắt ngang nêu trên, khi thống nhất quy mô mặt cắt ngang đường Nguyễn Thị Định sẽ phải thực hiện điều chỉnh các quy hoạch.

Ban Giao thông kiến nghị Sở Xây dựng xem xét có ý kiến thống nhất đối với phương án được đề xuất, làm cơ sở để xây dựng hoàn chỉnh báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, sớm trình cấp thẩm quyền trong quý 1/2026.

Đường Nguyễn Thị Định nằm ở cửa ngõ phía đông TP.HCM, là tuyến đường duy nhất ra vào cảng Cát Lái. Mỗi ngày, tuyến đường này “gánh” hơn 20.000 lượt ô tô ra vào cảng, phần lớn là xe container, cùng hàng nghìn lượt phương tiện di chuyển từ khu vực Nhơn Trạch (Đồng Nai).

Trong khi đó, mặt đường hiện hữu chỉ có 4 - 6 làn xe nên thường xuyên quá tải, trở thành một trong những điểm ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố nhiều năm qua.

Hiện nay, tuyến Nguyễn Thị Định đoạn từ vòng xoay Mỹ Thủy ngược về khu vực nút giao An Phú đang được triển khai dự án mở rộng với tổng vốn gần 2.000 tỉ đồng. Riêng nút giao Mỹ Thủy với quy mô ba tầng đang thi công giai đoạn 3, dự kiến hoàn thành toàn bộ năm 2026 giúp giảm áp lực giao thông cho cửa ngõ này.

Mặt khác, cầu Cát Lái vừa chính thức được UBND tỉnh động thổ ngày 15.1 với tổng chiều dài khoảng 11,6 km, trong đó phần cầu chính dài khoảng 3 km, quy mô 8 làn xe.

Như vậy, trong tương lai, trục đường Nguyễn Thị Định sẽ được mở rộng đồng bộ cùng cầu Cát Lái dự kiến hoàn thành vào năm 2029 và nút giao Mỹ Thủy, góp phần xóa bỏ tình trạng ùn tắc cho toàn bộ khu vực cảng Cát Lái và cửa ngõ phía đông TP.HCM kết nối đi Đồng Nai.