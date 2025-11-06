Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chính sách - Phát triển

TP.HCM sắp mở rộng quốc lộ 1 gấp 3 lần, thêm nhiều cầu, hầm chui

Hà Mai
Hà Mai
06/11/2025 07:29 GMT+7

UBND TP.HCM vừa ban hành văn bản thống nhất với đề xuất của Sở Xây dựng về kế hoạch chi tiết triển khai dự án thành phần 3, nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 (từ đường Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Tây Ninh) đầu tư theo phương thức đối tác công tư (Hợp đồng BOT).

Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 có chiều dài hơn 9,6 km, mở rộng mặt đường từ 20 - 25 m hiện hữu lên 60 m, đáp ứng 10 - 12 làn xe. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 16.285 tỉ đồng. 6 - 8 làn xe chính giữa tuyến (tốc độ 80 km/giờ) phục vụ xe lưu thông nhanh, có thu phí. Hai đường song hành hai bên (tốc độ 60 km/giờ) phục vụ xe máy, xe hỗn hợp và không thu phí.

TP.HCM sắp mở rộng quốc lộ 1 gấp 3 lần, thêm nhiều cầu, hầm chui- Ảnh 1.

Quốc lộ 1 nhiều năm qua thường xuyên ùn tắc và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn do mặt đường hẹp

ẢNH: CTV

Dự án còn bao gồm hạng mục xây thêm nhiều cầu, hầm chui tại các nút giao lớn. 

Cụ thể, cầu vượt nút giao thông đường Kinh Dương Vương nằm tại giao lộ đường quốc lộ 1 và đường Kinh Dương Vương sẽ có quy mô 4 làn xe trên quốc lộ 1, băng qua đường Kinh Dương Vương và đường Trần Đại Nghĩa. Diện tích chiếm đất khoảng 6,24 ha. Cầu Bình Điền nằm trên quốc lộ 1 bắc qua sông Chợ Đệm - phạm vi tính từ tim sông Chợ Đệm về nút giao thông Bình Thuận, khoảng 350m, về phía nút giao thông Kinh Dương Vương khoảng 330m. Quy mô gồm một đơn nguyên xây mới giai đoạn 1 và một đơn nguyên xây mới giai đoạn 2. Diện tích chiếm đất khoảng 8,03 ha.

Bên cạnh đó, nút giao thông Bình Thuận nằm tại giao lộ đường quốc lộ 1 và đường Nguyễn Văn Linh sẽ được thiết kế hoàn chỉnh với phạm vi quốc lộ 1 tính từ tim đường Nguyễn Văn Linh về phía cao tốc Bến Lức - Long Thành khoảng 395m, về phía cầu Bình Điền khoảng 390m. Đường Nguyễn Văn Linh tính từ tim quốc lộ 1A về phía đường Võ Trần Chí khoảng 382m, về phía cầu Cần Giuộc khoảng 380m.

Tại nút giao này sẽ có 2 cầu vượt được mở rộng thêm trên quốc lộ 1, 2 hầm chui 4 làn xe theo hướng đi thẳng từ đường Nguyễn Văn Linh qua đường dẫn cao tốc, 1 cầu vượt bộ hành trên đường dẫn cao tốc và 1 cầu vượt bộ hành trên đường Nguyễn Văn Linh. 

UBND TP.HCM giao chính quyền các địa phương phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong quý 2 và 3/2026, đảm bảo điều kiện để khởi công dự án trong quý 4/2026; hoàn thành và đưa vào sử dụng, khai thác trong quý 4/2028.

Để dự án được triển khai đúng tiến độ, Chủ tịch UBND TP đề nghị Sở Xây dựng làm đầu mối đôn đốc các sở ngành, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các nội dung của kế hoạch; các sở ngành, địa phương và các đơn vị liên quan ưu tiên tập trung giải quyết các nhiệm vụ được giao.

UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng khẩn trương thi tuyển kiến trúc cho các nút giao Bình Thuận, Kinh Dương Vương và cầu Bình Điền, đồng thời hoàn tất Báo cáo nghiên cứu khả thi trước 15.12.

TP.HCM 'chốt' mở rộng quốc lộ 22 lên 10 làn xe, xây thêm 7 cầu vượt

TP.HCM 'chốt' mở rộng quốc lộ 22 lên 10 làn xe, xây thêm 7 cầu vượt

UBND TP.HCM vừa ban hành văn bản thống nhất kế hoạch chi tiết triển khai dự án thành phần 3 - đầu tư xây dựng, cải tạo và nâng cấp quốc lộ 22 (đoạn từ nút giao An Sương đến đường Vành đai 3) theo phương thức đối tác công tư (hợp đồng BOT).

Xem thêm bình luận