Mở rộng đường Trần Bình Trọng, người dân đồng thuận, tiểu thương điều chỉnh buôn bán
Sầm Ánh
07/05/2026 05:26 GMT+7

Dự án mở rộng 361 mét đường Trần Bình Trọng, từ 5 mét lên 23 mét với quy mô 4 làn xe sẽ được triển khai, hướng tới hình thành trục giao thông thông suốt, đồng bộ với công viên Lý Thái Tổ và góp phần giảm áp lực giao thông khu trung tâm TP.HCM.

Vừa qua, dự án mở rộng đường Trần Bình Trọng, P.Vườn Lài, TP.HCM đã chính thức được khởi công. Với chiều dài khoảng 361 mét, đoạn đường này sẽ được mở rộng từ mặt đường hiện hữu chỉ khoảng 5 mét lên 23 mét, quy mô 4 làn xe. Khi hoàn thành, tuyến đường không chỉ giúp kết nối thông suốt khu vực mà còn góp phần giảm tải áp lực cho các trục giao thông lân cận như đường Hùng Vương, đường Lý Thái Tổ hay đường Lê Hồng Phong.

Sinh sống trên tuyến đường này hơn 50 năm, ông Nguyễn Thế Tuấn cho biết ông đồng thuận và ủng hộ chủ trương mở rộng đường của thành phố, bởi đây là công trình mang lại lợi ích chung cho cộng đồng. Ông cũng bày tỏ mong muốn các chính sách bồi thường, hỗ trợ hay nếu có bố trí tái định cư sẽ được triển khai hợp lý, tạo điều kiện để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Nhiều tiểu thương chọn chủ động thích nghi bằng cách chuyển về buôn bán tại nhà, thu gọn quy mô để phù hợp với điều kiện mới

Không chỉ người dân, nhiều tiểu thương buôn bán lâu năm tại đây cũng đứng trước những thay đổi lớn. Tuy vậy, đa số vẫn thể hiện sự đồng thuận và chia sẻ với chủ trương chung của thành phố.

Chị Phạm Thị Ngọc Mai, gắn bó với công việc buôn bán từ khi còn trẻ, cho biết dù có nhiều thay đổi, chị vẫn chủ động thích nghi bằng cách chuyển về buôn bán tại nhà, thu gọn quy mô để phù hợp với điều kiện mới. Với chị, đây là hướng đi linh hoạt để duy trì sinh kế trong giai đoạn chuyển tiếp, đồng thời từng bước ổn định lại cuộc sống.

Khi hoàn thành, tuyến đường không chỉ giúp kết nối thông suốt khu vực mà còn góp phần giảm tải áp lực cho các trục giao thông lân cận như đường Hùng Vương, đường Lý Thái Tổ hay đường Lê Hồng Phong

Không chỉ dừng lại ở việc mở rộng mặt đường, dự án còn bao gồm nhiều hạng mục đồng bộ như lát đá vỉa hè, cải tạo hệ thống thoát nước, ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật và chỉnh trang cảnh quan đô thị. Tất cả nhằm tạo sự kết nối hài hòa với không gian công viên Lý Thái Tổ, từng bước thay đổi diện mạo khu vực theo hướng khang trang, hiện đại hơn.

Dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 9.2026, khi đó tuyến đường Trần Bình Trọng sẽ được nối liền mạch, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực trung tâm. Từ một đoạn đường nhỏ hẹp, việc “mở rộng không gian” không chỉ mang ý nghĩa về hạ tầng, mà còn là bước chuyển trong quá trình chỉnh trang đô thị, nơi lợi ích chung của thành phố đang dần được hình thành từ sự sẻ chia của người dân.

Xuyên đêm mở đường vào nơi sạt lở khiến hơn 50 người mất tích ở Quảng Nam

