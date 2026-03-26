Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Mở đường liên cảng Cát Lái – Phú Hữu: Người dân mong hết cảnh 'nín thở' qua cảng
Video Đời sống

Sầm Ánh
26/03/2026 06:05 GMT+7

Trước thông tin TP.HCM sẽ triển khai dự án tuyến đường liên cảng Cát Lái – Phú Hữu với tổng vốn gần 8.800 tỉ đồng, dự kiến khởi công vào cuối năm 2026, nhiều người dân kỳ vọng công trình sớm hoàn thiện, góp phần giảm áp lực giao thông, cải thiện môi trường sống và giúp việc đi lại tại khu vực cửa ngõ cảng trở nên thuận tiện hơn.

Ngay giữa khu vực cửa ngõ vào cảng Cát Lái, nơi mỗi ngày hàng nghìn lượt xe container ra vào, áp lực giao thông đang trở thành nỗi ám ảnh thường trực với người dân sống quanh khu vực này.

Không chỉ ùn tắc vào giờ cao điểm, môi trường sống cũng bị ảnh hưởng khi bụi, tiếng ồn và mật độ xe container dày đặc khiến việc đi lại trở nên khó khăn, thậm chí tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Từ thực tế đó, việc TP.HCM sắp tới sẽ triển khai tuyến đường liên cảng Cát Lái – Phú Hữu đến nút giao cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và đường Vành đai 3 được kỳ vọng sẽ tạo ra một “lối đi riêng” cho xe hàng, tách biệt với giao thông đô thị, giải pháp được xem là then chốt để giảm xung đột và áp lực hạ tầng hiện hữu.

Tuyến đường này sẽ có chiều dài gần 6 km, mặt cắt ngang rộng 60 mét với 12 làn xe, vận tốc thiết kế 60 km/h.

Áp lực giao thông đang trở thành nỗi ám ảnh thường trực với người dân sống quanh khu vực cảng Cát Lái

Anh Trịnh Hoài Tưởng, sinh sống tại P.Cát Lái cho biết, khi nghe thông tin thành phố dự kiến mở thêm tuyến đường liên cảng Cát Lái – Phú Hữu, anh kỳ vọng áp lực giao thông trên đường Nguyễn Thị Định, tuyến đường dẫn vào cảng Cát Lái sẽ được giảm bớt đáng kể. Nhờ đó, việc đi lại hằng ngày của người dân trong khu vực cũng trở nên thuận tiện hơn.

Bên cạnh đó, nhiều người dân cũng kỳ vọng khi tuyến đường liên cảng được hình thành, lượng xe dồn về các trục đường hiện hữu sẽ giảm, qua đó hạn chế tình trạng ùn tắc kéo dài.

Đường Nguyễn Thị Định (đoạn từ vòng xoay Mỹ Thủy đến cảng Cát Lái)

Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 8.782 tỉ đồng, trong đó chi phí cho bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chiếm khoảng 1.400 tỉ đồng, với hơn 61 ha đất cần thu hồi, ảnh hưởng đến 139 hộ dân và tổ chức. Theo lộ trình, công tác giải phóng mặt bằng sẽ bắt đầu từ quý II/2026 và kéo dài đến đầu năm 2027. Dự kiến, công trình sẽ được khởi công vào cuối năm 2026 và hoàn thành vào năm 2028.

Với quy mô và định hướng rõ ràng, tuyến đường này được kỳ vọng không chỉ tháo gỡ điểm nghẽn giao thông khu Đông, mà còn góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng, tạo động lực phát triển kinh tế cho cả khu vực trong thời gian tới.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận