Mở đường liên cảng Cát Lái – Phú Hữu: Người dân mong hết cảnh 'nín thở' qua cảng

Ngay giữa khu vực cửa ngõ vào cảng Cát Lái, nơi mỗi ngày hàng nghìn lượt xe container ra vào, áp lực giao thông đang trở thành nỗi ám ảnh thường trực với người dân sống quanh khu vực này.

Không chỉ ùn tắc vào giờ cao điểm, môi trường sống cũng bị ảnh hưởng khi bụi, tiếng ồn và mật độ xe container dày đặc khiến việc đi lại trở nên khó khăn, thậm chí tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Từ thực tế đó, việc TP.HCM sắp tới sẽ triển khai tuyến đường liên cảng Cát Lái – Phú Hữu đến nút giao cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và đường Vành đai 3 được kỳ vọng sẽ tạo ra một “lối đi riêng” cho xe hàng, tách biệt với giao thông đô thị, giải pháp được xem là then chốt để giảm xung đột và áp lực hạ tầng hiện hữu.

Tuyến đường này sẽ có chiều dài gần 6 km, mặt cắt ngang rộng 60 mét với 12 làn xe, vận tốc thiết kế 60 km/h.

Anh Trịnh Hoài Tưởng, sinh sống tại P.Cát Lái cho biết, khi nghe thông tin thành phố dự kiến mở thêm tuyến đường liên cảng Cát Lái – Phú Hữu, anh kỳ vọng áp lực giao thông trên đường Nguyễn Thị Định, tuyến đường dẫn vào cảng Cát Lái sẽ được giảm bớt đáng kể. Nhờ đó, việc đi lại hằng ngày của người dân trong khu vực cũng trở nên thuận tiện hơn.

Bên cạnh đó, nhiều người dân cũng kỳ vọng khi tuyến đường liên cảng được hình thành, lượng xe dồn về các trục đường hiện hữu sẽ giảm, qua đó hạn chế tình trạng ùn tắc kéo dài.

Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 8.782 tỉ đồng, trong đó chi phí cho bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chiếm khoảng 1.400 tỉ đồng, với hơn 61 ha đất cần thu hồi, ảnh hưởng đến 139 hộ dân và tổ chức. Theo lộ trình, công tác giải phóng mặt bằng sẽ bắt đầu từ quý II/2026 và kéo dài đến đầu năm 2027. Dự kiến, công trình sẽ được khởi công vào cuối năm 2026 và hoàn thành vào năm 2028.

Với quy mô và định hướng rõ ràng, tuyến đường này được kỳ vọng không chỉ tháo gỡ điểm nghẽn giao thông khu Đông, mà còn góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng, tạo động lực phát triển kinh tế cho cả khu vực trong thời gian tới.