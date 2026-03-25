Nóng quá nóng là lời than thở của người dân TP.HCM những ngày gần đây. Theo ghi nhận, mới khoảng 7 - 8 giờ sáng. Nắng đã có phần gay gắt, đặc biệt là đến giữa trưa rồi kéo dài đến hơn 17 giờ. Nhiệt độ cao nhất đo được tại Tân Sơn Nhất khoảng 35 độ C, Nhà Bè 33,7 độ C.

Dưới tiết trời nắng gay gắt, hơi nóng từ mặt đường hầm hập bốc lên, người dân tìm mọi cách chống nắng nóng khi phải ra đường.

Không chỉ những người thường xuyên di chuyển ngoài đường chịu ảnh hưởng, nắng nóng cũng tác động rõ rệt đến sinh hoạt và việc học tập của học sinh, sinh viên ẢNH: KINH LUÂN

TP.HCM ngày cao điểm nắng nóng, người dân tìm đủ mọi cách “giải nhiệt”

Không chỉ những người thường xuyên di chuyển ngoài đường chịu ảnh hưởng, nắng nóng cũng tác động rõ rệt đến sinh hoạt và việc học tập của học sinh, sinh viên.

Không chỉ gây bất tiện trong sinh hoạt, thời tiết nắng nóng kéo dài còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, đặc biệt là các bệnh liên quan đến say nắng, mất nước và các vấn đề về da.