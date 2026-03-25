TP.HCM ngày cao điểm nắng nóng, người dân tìm đủ mọi cách 'giải nhiệt'
Video Đời sống

Kinh Luân
25/03/2026 05:30 GMT+7

Nắng nóng tại TP.HCM đang bước vào giai đoạn cao điểm với nhiệt độ liên tục duy trì ở mức cao, gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân. Trước điều kiện thời tiết khắc nghiệt, mỗi người đều chủ động tìm cách thích nghi để bảo vệ sức khỏe và duy trì sinh hoạt thường ngày.

Nóng quá nóng là lời than thở của người dân TP.HCM những ngày gần đây. Theo ghi nhận, mới khoảng 7 - 8 giờ sáng. Nắng đã có phần gay gắt, đặc biệt là đến giữa trưa rồi kéo dài đến hơn 17 giờ. Nhiệt độ cao nhất đo được tại Tân Sơn Nhất khoảng 35 độ C, Nhà Bè 33,7 độ C.

Dưới tiết trời nắng gay gắt, hơi nóng từ mặt đường hầm hập bốc lên, người dân tìm mọi cách chống nắng nóng khi phải ra đường.

Không chỉ những người thường xuyên di chuyển ngoài đường chịu ảnh hưởng, nắng nóng cũng tác động rõ rệt đến sinh hoạt và việc học tập của học sinh, sinh viên

ẢNH: KINH LUÂN

Không chỉ những người thường xuyên di chuyển ngoài đường chịu ảnh hưởng, nắng nóng cũng tác động rõ rệt đến sinh hoạt và việc học tập của học sinh, sinh viên.

Không chỉ gây bất tiện trong sinh hoạt, thời tiết nắng nóng kéo dài còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, đặc biệt là các bệnh liên quan đến say nắng, mất nước và các vấn đề về da.

Nhiều xe hàng rong chọn những nơi có bóng mát để đỡ nắng

ẢNH: KINH LUÂN

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
