Từ sớm, dòng người đã đông kín khu vực trước cổng chùa Ngọc Hoàng, trên tay là nhang đèn, lễ vật,.. ai nấy cũng kiên nhẫn chờ đến lượt vào chính điện thực hiện nghi thức chuyển vận, gửi gắm ước nguyện bình an, may mắn và hanh thông cho năm mới.

Đến trưa cùng ngày, lượng người đổ về chùa Ngọc Hoàng ngày càng đông. Dưới cái nắng oi ả của TP.HCM giữa trưa, nhiều người vẫn kiên nhẫn xếp hàng trong trật tự, lặng lẽ giữ trọn sự thành kính.

Dòng người đổ về chùa Ngọc Hoàng ngày vía: Nắng gắt không ngăn được lòng thành

Lực lượng chức năng cũng túc trực để điều tiết dòng người, đảm bảo an ninh trật tự khu vực quanh chùa. Bên trong chùa, người vào lễ được hướng dẫn di chuyển theo từng hàng để tránh chen lấn, xô đẩy.

Rất đông người dân có mặt ở chùa Ngọc Hoàng mùng 9 tháng giêng ẢNH: VÕ HIẾU

Thời tiết TP.HCM những ngày này khá oi ả ẢNH: VÕ HIẾU

Với nhiều người dân, ngày vía Ngọc Hoàng là dịp gửi gắm ước nguyện bình an, may mắn và thuận lợi cho năm mới. Nghi thức thắp hương, dâng lễ thể hiện niềm tin tâm linh đã gắn bó lâu đời trong đời sống người Việt.

Dù trời nắng gắt, nhiều người vẫn kiên nhẫn chờ đợi để vào làm lễ ẢNH: CÔNG KHỞI

Dù dòng người đông nghẹt suốt nhiều giờ, không khí tại chùa vẫn giữ được sự trang nghiêm, thành kính. Giữa nhịp sống tất bật đầu năm, ngày vía Ngọc Hoàng trở thành điểm hẹn tâm linh, nơi nhiều người tìm đến để gửi gắm hy vọng cho một hành trình mới đang bắt đầu.