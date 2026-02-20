Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Cây mai đẹp nhất Đồng Nai bung nở rực rỡ, du khách lái xe gần 100 km đến chụp hình
Video Đời sống

Cây mai đẹp nhất Đồng Nai bung nở rực rỡ, du khách lái xe gần 100 km đến chụp hình

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
20/02/2026 08:46 GMT+7

Trưa 19.2, tức mùng 3 Tết Bính Ngọ 2026, mặc cho cái nắng chói chang, dòng người vẫn nườm nượp đổ về nhà bà Nguyễn Thị Vui, ở xã Tân Phú, tỉnh Đồng Nai để chiêm ngưỡng và chụp hình với cây mai khủng 70 tuổi đang nở hoa rực rỡ.

Hoa bung nở chi chít tất cả các cành, nhánh, từ trong thân kéo ra tận bên ngoài đầu cành. Hàng triệu bông hoa nở vàng ươm, chen chúc nhau khoe sắc. Theo đánh giá của du khách, đây là cây mai đẹp nhất Đồng Nai.

Chủ nhà cho biết, từ mùng 1 tết đến nay ngày nào người dân cũng kéo đến chụp hình với cây mai. Tập trung đông vào sáng sớm và chiều mát, còn vào giờ trưa chủ yếu là du khách ở nơi xa đến.

Cây mai đẹp nhất Đồng Nai bung nở rực rỡ, du khách lái xe gần 100 km đến chụp hình

Chị Diệu My, ở xã Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai cho biết chị tự lái ô tô chở theo hai đứa con, vượt 85 km lên chụp ảnh với cây mai.

Trước đây, mỗi dịp tết đến, cây mai vàng rực rỡ này thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh. Thế nhưng vào xuân 2024 và 2025, cây chỉ lác đác vài nụ, khiến chủ nhà và nhiều người tiếc nuối. 

Cây mai đẹp nhất Đồng Nai bung nở rực rỡ, du khách lái xe gần 100 km đến chụp hình- Ảnh 1.

Cây mai nhìn từ trên cao

ẢNH: LÊ LÂM

Bà Nguyễn Thị Vui, chủ cây mai, cho biết sau khi chồng bà qua đời đầu năm 2023, cây mai suốt 2 năm không ra hoa, như thể “biết buồn”. Đến năm nay, khi gia đình mãn tang, cây bất ngờ nở đẹp trở lại.

Cây mai trồng đất có gốc hoành hơn 80 cm, cao khoảng 7 m, tán rộng xòe đều bốn hướng. Dù từng được trả giá hàng tỉ đồng, gia đình vẫn xem cây là vô giá, quyết giữ lại chăm sóc và mở cửa cho bà con thưởng lãm mỗi độ xuân về.

Xem thêm bình luận