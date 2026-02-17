Trong 2 ngày 16 và 17.2 (tức 29 và mùng 1 tết), metro số 1 miễn phí vé cho người dân tham quan, du xuân. Buổi sáng, chiều từ Suối Tiên về Bến Thành khá ít khách, nhiều ghế còn trống. Một số ga ở giữa tuyến cũng thưa người lên xuống. Tuy nhiên, càng về trưa, lượng hành khách tăng dần. Ở chiều ngược lại từ Bến Thành đi Suối Tiên, có thời điểm hành khách lên từ ga đầu không đủ ghế ngồi. Chính sách miễn phí vé áp dụng ở mỗi ga có chút khác biệt. Ở ga Bến Thành thì người dân chỉ cần đến máy bán vé và bấm số lượng vé muốn in rồi nhận vé và đi.

Metro số 1 miễn phí vé ngày tết, người dân TP.HCM du xuân ấm lòng: 'Quá hạnh phúc'

Dịp tết, các bộ phận của tuyến metro vẫn làm việc đầy đủ. Một số nhân viên cho biết họ chia ca trực để vừa đảm bảo vận hành phục vụ người dân, vừa có thời gian sum họp cùng gia đình.

Ga metro Thủ Đức sáng mùng 1 tết ẢNH: QUỲNH PHƯƠNG

Bà Hoàng Thị Ngọc Thúy (người dân TP.HCM) cho biết thấy rất ấm áp khi được miễn phí vé metro vào đầu năm mới ẢNH: QUỲNH PHƯƠNG

Không chỉ là phương tiện đi lại, metro số 1 trong những ngày tết còn trở thành một trải nghiệm mới mẻ với nhiều người dân TP.HCM. Trên tàu, nhiều hành khách tranh thủ chụp ảnh, quay video, vừa ngắm cảnh thành phố qua khung cửa kính, vừa tận hưởng cảm giác di chuyển êm ái, nhanh chóng.

Từ khi metro số 1 chính thức vận hành, người dân TP.HCM có thêm lựa chọn di chuyển nhanh, hiện đại và chi phí hợp lý. Muốn tham quan đường hoa Nguyễn Huệ có thể xuống ga Nhà hát thành phố; muốn dạo chợ Bến Thành chỉ cần xuống ga Bến Thành là đến nơi.