Đường phố TP.HCM thoáng đãng sáng mùng 1, khách nước ngoài choáng ngợp vì tết

Đến giữa buổi sáng, đường phố tấp nập hơn một chút nhưng vẫn là khá vắng so với ngày thường. Một số tuyến đường trung tâm như Đồng Khởi, Lê Thánh Tôn, Hai Bà Trưng,... lượng xe cô qua lại nhiều hơn một chút.

Không khí ngày đầu năm rộn ràng hơn tại các điểm vui chơi công cộng. Ở hồ Con Rùa, nhà thờ Đức Bà Sài Gòn hay đường hoa Nguyễn Huệ, nhiều gia đình, nhóm bạn đã có mặt từ sớm để tản bộ, tận hưởng không khí tết và ghi lại những khoảnh khắc đầu xuân.

Các bạn trẻ chụp hình với xe xích lô trước Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn ảnh: quỳnh phương

Đặc biệt, đường hoa Nguyễn Huệ tiếp tục là điểm đến hút khách bậc nhất trong sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Dù mới sáng sớm, khu vực này đã đông nghịt người tham quan, chụp ảnh. Nhiều thời điểm, hầu như không thể tìm được một góc vắng để ghi lại hình ảnh, bởi dòng người liên tục đổ về, tạo nên không khí nhộn nhịp khác hẳn sự yên ắng của nhiều tuyến đường trung tâm.

Chị Ruth (du khách Úc) rất ấn tượng với không khí tết ở TP.HCM ẢNH: QUỲNH PHƯƠNG

Ghi nhận tại trung tâm TP.HCM, nhiều du khách nước ngoài cũng tỏ ra thích thú khi lần đầu trải nghiệm không khí năm mới âm lịch tại Việt Nam. Một số du khách cho biết họ bất ngờ trước không khí rộn ràng, sắc xuân ngập tràn trên đường phố và đặc biệt ấn tượng với các hoạt động du xuân mang đậm bản sắc văn hóa địa phương.