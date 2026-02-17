Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Ngõ nhỏ ở xứ Huế rực đỏ cờ hoa, đón Tết Bính Ngọ 2026
Ngõ nhỏ ở xứ Huế rực đỏ cờ hoa, đón Tết Bính Ngọ 2026

Võ Hiếu
17/02/2026 07:26 GMT+7

Không ồn ào, náo nhiệt, sắc xuân ở TP.Huế đôi khi bắt đầu từ những con hẻm nhỏ. Tại ngõ 2, kiệt 42 đường Đào Tấn, hàng trăm lá cờ đỏ sao vàng rợp lối, nhuộm thắm không gian Tết Bính Ngọ 2026.

Tại con ngõ ở đường Đào Tấn, TP.Huế, màu áo mới của Tết Bính Ngọ đã hiện hữu rõ nét qua hàng trăm lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới.

Từ đầu ngõ đến cuối ngõ, những dải lụa đỏ rực rỡ nối dài như thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm. Đối với người dân nơi đây, treo cờ Tổ quốc không chỉ là nghi thức, mà còn là niềm tự hào, là tín hiệu đầu tiên của một mùa tết sum vầy.

Hàng trăm lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới đã biến một con ngõ nhỏ bình thường trở nên đặc biệt. Không chỉ là làm đẹp cảnh quan, việc rợp sắc cờ đỏ sao vàng trong dịp Tết Bính Ngọ còn là cách để người dân ở con hẻm này gửi gắm hy vọng về một năm mới bình an và nhiều may mắn.

tết bính ngọ ngõ nhỏ Xứ Huế Tết Nguyên đán cờ hoa
