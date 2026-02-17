Ngõ nhỏ ở xứ Huế rực đỏ cờ hoa, đón Tết Bính Ngọ 2026

Tại con ngõ ở đường Đào Tấn, TP.Huế, màu áo mới của Tết Bính Ngọ đã hiện hữu rõ nét qua hàng trăm lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới.

Từ đầu ngõ đến cuối ngõ, những dải lụa đỏ rực rỡ nối dài như thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm. Đối với người dân nơi đây, treo cờ Tổ quốc không chỉ là nghi thức, mà còn là niềm tự hào, là tín hiệu đầu tiên của một mùa tết sum vầy.

Hẻm nhỏ ở xứ Huế rực đỏ cờ hoa, đón Tết Bính Ngọ 2026

Hàng trăm lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới đã biến một con ngõ nhỏ bình thường trở nên đặc biệt. Không chỉ là làm đẹp cảnh quan, việc rợp sắc cờ đỏ sao vàng trong dịp Tết Bính Ngọ còn là cách để người dân ở con hẻm này gửi gắm hy vọng về một năm mới bình an và nhiều may mắn.