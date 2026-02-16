Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Người dân xứ Huế du xuân sớm, rộn ràng sắc áo dài ngày cuối năm
Video Đời sống

Võ Hiếu
Võ Hiếu
16/02/2026 22:08 GMT+7

Không đợi đến mùng 1 tết, người dân Huế đã rộn ràng xuống phố du xuân trong ngày cuối năm. Trong sắc nắng dịu nhẹ và nhịp sống chậm rãi của đất cố đô, tà áo dài truyền thống tung bay khắp phố phường, mở đầu một mùa tết đậm hồn xứ Huế.

Chiều 29 tết, khi năm cũ dần khép lại, khắp các công viên, góc phố trung tâm… đâu đâu cũng ngập tràn hình ảnh những tà áo dài tung bay trong gió xuân nhẹ. Giữa khung cảnh nên thơ của cố đô, sắc áo dài càng làm phố phường thêm phần duyên dáng, tạo nên bức tranh cuối năm vừa thanh bình, vừa rộn ràng sức sống.

Người dân xứ Huế du xuân sớm, rộn ràng sắc áo dài ngày cuối năm

Bà Châu Thị Kim Quy (TP.Huế) cho biết, 29 tết hằng năm là dịp gia đình bà sum họp, cùng nhau dạo phố trong trang phục truyền thống. "Gia đình tôi luôn chọn áo dài vào ngày cuối năm vì đó là nét đẹp người Huế gìn giữ từ lâu. Con cháu làm ăn xa cũng tranh thủ về đông đủ. Trong khung cảnh Huế nên thơ thế này, khoác lên mình tà áo dài lại càng thấy ý nghĩa", bà chia sẻ.

Bà Quy cùng gia đình du xuân trong tà áo dài

ẢNH: VÕ HIẾU

Không chỉ người lớn tuổi, giới trẻ Huế cũng ngày càng yêu thích áo dài trong dịp tết. Không khí tết lan tỏa khắp phố phường. Với nhiều bạn trẻ ở Huế, dạo phố cuối năm, nhâm nhi cà phê, ngắm nhịp sống rộn ràng và lưu lại những khoảnh khắc xuân trong tà áo dài đã trở thành cách tận hưởng tết rất riêng.

Giữa nhịp sống chuyển mình đón năm mới, hình ảnh tà áo dài thướt tha trên những con phố Huế không chỉ làm đẹp thêm cho ngày cuối năm mà còn góp phần gìn giữ, lan tỏa giá trị truyền thống của vùng đất cố đô.

