'Cầu được ước thấy', TP.HCM có mưa giải nhiệt sau chuỗi ngày nắng nóng
Video Đời sống

'Cầu được ước thấy', TP.HCM có mưa giải nhiệt sau chuỗi ngày nắng nóng

Hồ Hiền - Võ Hiếu
10/08/2025 21:13 GMT+7

Mưa lớn đã xuất hiện tại TP.HCM sau chuỗi ngày nắng gắt. Và không chỉ tại TP.HCM mà từ chiều tối 10.8, tại khu vực Nam bộ đã xuất hiện mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 40 - 100 mm, có nơi trên 100 mm.

'Cầu được ước thấy', TP.HCM có mưa giải nhiệt sau chuỗi ngày nắng nóng

'Cầu được ước thấy', TP.HCM có mưa giải nhiệt sau chuỗi ngày nắng nóng

Chiều tối 10.8.2025, TP.HCM đã có cơn mưa lớn giải nhiệt sau những ngày nắng nóng gay gắt.
Nhưng trước đó, sáng sớm cùng ngày, trung tâm TP.HCM vẫn nóng rát da, nắng gay gắt. Theo dự báo, mưa sẽ sớm xuất hiện vào cuối tuần đầu tiên của tháng 8, tức khoảng ngày 9.8 trở đi, sau chuỗi ngày "hạn bà chằn" nắng nóng liên tục.

Nắng rát liên tục suốt nhiều ngày, người lao động chỉ tha thiết một cơn mưa. Mong mỏi một cơn mưa sau nhiều ngày nắng gắt… Và mưa thực sự đã xuất hiện tại một số khu vực ở TP.HCM.

Theo Đài khí tượng thủy văn Nam bộ, trong những giờ tới mây giông tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm theo dông, sét.

Trong cơn dông đề phòng lốc, mưa đá và gió giật mạnh, mưa lớn gây ngập úng cục bộ. Không chỉ tại TP.HCM mà từ chiều tối 10.8, tại khu vực Nam bộ đã xuất hiện mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 40 - 100 mm, có nơi trên 100 mm.

Mưa tầm tã ở phường Long Bình, TP.HCM tối 10.8

ẢNH: QUỲNH PHƯƠNG

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, do rãnh áp thấp và gió mùa tây nam có xu hướng mạnh dần lên nên trong ngày 11.8, thời tiết TP.HCM phổ biến có mây, sáng và trưa có nắng với mức nhiệt cao nhất phổ biến từ 32 - 33 độ C.

Từ ngày 12 - 15.8, thời tiết TP.HCM sẽ bước vào những ngày cao điểm của đợt mưa giông. Trời phổ biến nhiều mây, nắng gián đoạn; nhiệt độ cao nhất chỉ từ 31 - 32 độ C. Theo dự báo, đợt mưa lớn có khả năng kéo dài đến ngày 17 - 18.8, với tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 100 - 150 mm, có nơi trên 160 mm.

Theo Th.s Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia dự báo khí tượng thủy văn, sau giai đoạn "hạn bà chằn" là giai đoạn khá nhạy cảm và nguy hiểm.

Do đó người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như giông, lốc, sét, mưa đó, gió giật mạnh, mưa lớn gây ngập úng cục bộ ở các vùng trũng thấp, ven sông.

Nhiều ngày qua, TP.HCM duy trì kiểu thời tiết sáng trưa nắng nóng gay gắt, đầu giờ chiều bất chợt đổ mưa tầm tã, khiến người dân đi đường thêm phần vất vả, chuyện buôn bán ế ẩm, khó khăn.

TP.HCM nắng nóng oi bức giữa mùa mưa: 'Hạn bà chằn' bao giờ mới hết?

Mưa mưa ở TP.HCM thời tiết TP.HCM dự báo thời tiết TP.HCM Nam bộ nắng nóng Thời tiết nam bộ mưa lớn ở TP.HCM
