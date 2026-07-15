Cầu vượt nút giao An Phú ở TP.HCM dự kiến thông xe cuối tháng 7

Cầu vượt N4 nút giao An Phú sắp vào giai đoạn hoàn thiện
Nhánh cầu vượt N4 thuộc dự án nút giao An Phú (phường Bình Trưng, TP.HCM) khi đưa vào khai thác sẽ giúp các phương tiện từ đường Đồng Văn Cống rẽ phải kết nối đường Mai Chí Thọ (hướng Xa lộ Hà Nội).
Hạng mục này được kỳ vọng sẽ "hạ nhiệt" tình trạng ùn tắc kéo dài trên trục Mai Chí Thọ, đặc biệt là dòng xe container ra vào cảng Cát Lái trong khung giờ cao điểm.
Trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện Ban Quản lý đầu tư các dự án công trình xây dựng TP.HCM (Ban Giao thông) cho biết hiện cầu vượt N4 có 1 nhà thầu thi công và đang bám sát tiến độ để đảm bảo mục tiêu thông xe cuối tháng 7.2026.
Đây cũng là hạng mục lớn thứ 5 được hoàn thành trong toàn bộ dự án, sau các hầm chui HC1-01, HC1-02, cầu vượt N2 và nhánh cầu vượt N3.
Theo ghi nhận vào chiều 12.7, không khí thi công trên công trường cầu vượt N4 đang diễn ra khẩn trương.
Trên mặt cầu, hàng chục công nhân được chia thành nhiều mũi thi công, phối hợp nhịp nhàng cùng máy móc và xe cơ giới dưới sự giám sát chặt chẽ của đội ngũ kỹ thuật.
Tại nhiều khu vực, các tổ thợ tất bật cắt, uốn thép để chuẩn bị lắp đặt các cấu kiện tiếp theo. Đến nay, một đoạn mặt cầu đã hoàn thiện bê tông, một số phân đoạn bắt đầu được thảm lớp nhựa đường đầu tiên, từng bước định hình diện mạo hoàn chỉnh của công trình.
Cùng với cầu vượt N4, Ban Giao thông cho biết nhánh cầu N1.1 cũng dự kiến sẽ đưa vào khai thác đầu tháng 10.2026.
Riêng đối với nhánh cầu N1.2, nhà thầu hiện đang tập trung thi công phía nút giao An Phú. Do phụ thuộc vào tiến độ bàn giao mặt bằng trên đường Lương Định Của, hạng mục này dự kiến sẽ hoàn thành và thông xe vào ngày 30.4.2027.
Song song đó, các gói thầu hoàn thiện khác như hệ thống cây xanh, camera giám sát và bảng thông tin điện tử sẽ được cuốn chiếu hoàn thành trong tháng 11.2026.
Gỡ nút thắt giao thông cửa ngõ phía đông TP.HCM
Nút giao An Phú là một trong những dự án hạ tầng giao thông trọng điểm của TP.HCM, khởi công từ tháng 12.2022 với tổng mức đầu tư hơn 3.408 tỉ đồng.
Dòng xe lưu thông bên dưới trong khi cầu vượt N4 bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng
ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG
Dự kiến khi toàn bộ dự án hoàn thành vào quý 3/2027, công trình sẽ kết nối đồng bộ với nút giao Mỹ Thủy (ở phường Cát Lái, dự kiến về đích trong năm 2026) góp phần giảm tải đáng kể khu vực ra vào cảng Cát Lái.
Cùng với kế hoạch khởi công đường liên cảng và mở rộng tuyến đường nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, cửa ngõ phía đông TP.HCM được kỳ vọng sẽ trở nên thông thoáng trong thời gian tới
Việc cầu vượt N4 chuẩn bị thông xe không chỉ giúp giảm áp lực giao thông trước mắt, mà còn đánh dấu cột mốc quan trọng tiếp theo trong hành trình đưa nút giao hiện đại nhất TP.HCM về đích sau gần 4 năm thi công.
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