Đường Nguyễn Thị Định hơn 2.000 tỉ ở TP.HCM, khi nào xong?

Chủ đầu tư vừa nhận 100% mặt bằng, nhiều đoạn đã trải nhựa
Ghi nhận của PV Thanh Niên chiều 6.7 tại dự án mở rộng đường Nguyễn Thị Định (ở phường Cát Lái, TP.HCM) cho thấy nhiều đoạn đường đã được trải thảm nhựa, diện mạo khang trang hơn. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trụ điện án ngữ ngay trên mặt đường.
Để bảo đảm an toàn trong thời gian chờ xử lý, đơn vị thi công đã triển khai các biện pháp tạm thời như sơn vạch đỏ trắng, bố trí thùng phuy che chắn và đặt dải phân cách bê tông tại một số vị trí để người tham gia giao thông dễ dàng nhận diện, quan sát.
Đầu tháng 7.2026, UBND phường Cát Lái đã bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư ở 3 dự án trọng điểm, trong đó có mở rộng đường Nguyễn Thị Định. Dự án đã hoàn thành thu hồi 360/360 hồ sơ, với diện tích hơn 47.000 m2.
Việc chủ đầu tư nhận đủ 100% mặt bằng được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tiến độ thi công, đồng thời tạo điều kiện cho việc bố trí, di dời hệ thống điện trung, hạ thế trên đường Nguyễn Thị Định.
Đoạn đường mà chủ đầu tư vừa nhận mặt bằng và đang tăng tốc thi công
ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG
Mở rộng đường Nguyễn Thị Định lên 30 m, quy mô 6 làn xe
Đường Nguyễn Thị Định là tuyến giao thông huyết mạch giúp kết nối nút giao An Phú và nút giao Mỹ Thủy. Khi hoàn thành, dự án kỳ vọng thoát cảnh kẹt xe ra vào cảng Cát Lái và thúc đẩy sự phát triển hạ tầng, giao thông cửa ngõ phía đông TP.HCM.
Trước đó, tháng 4.2025, dự án mở rộng đường Nguyễn Thị Định chính thức được khởi công với tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỉ đồng. Tuyến đường dài gần 2 km, từ cầu Giồng Ông Tố đến cầu Mỹ Thủy, dự kiến hoàn thành vào tháng 6.2026.
Theo quy hoạch, tuyến đường sẽ được mở rộng từ 6 - 8 m lên 30 m, quy mô 6 làn xe. Vỉa hè mỗi bên rộng 4,5 m, được đầu tư đồng bộ hệ thống thoát nước, chiếu sáng và cây xanh.
Trong tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỉ đồng, chi phí xây lắp khoảng 253,9 tỉ đồng. Đáng chú ý, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng chiếm phần lớn nguồn vốn với hơn 1.781 tỉ đồng.
Người dân kỳ vọng công trình sớm hoàn thành
Chia sẻ với chúng tôi, bà Ngọc Ánh (70 tuổi, hộ dân sống trên đường Nguyễn Thị Định) cho biết trước đây con đường này rất nhỏ hẹp, thường xuyên xảy ra ùn tắc.
"Từ ngày đường được nâng cấp, mở rộng, bà con ở đây ai cũng vui. Không chỉ giúp đường sá thông thoáng, mát mẻ, mỹ quan đô thị đẹp hơn mà giá trị nhà đất của người dân cũng được nâng lên. Nhìn con đường khang trang, thẳng tắp hiện tại, không còn cảnh nhà cửa trồi sụt như xưa, chúng tôi vui lắm", bà Ánh phấn khởi.
Tương tự, ông Hồ Xuân Sắc, là người dân sinh sống trên đường Nguyễn Thị Định, cho biết nếu tuyến đường được mở rộng và nút giao Mỹ Thủy được đầu tư khang trang, kinh tế địa phương sẽ có điều kiện phát triển, đời sống người dân không còn bị ảnh hưởng.
Ông Sắc cũng mong chủ đầu tư và các đơn vị thi công tập trung tối đa nhân lực, máy móc để triển khai công trình khẩn trương và sớm hoàn thành tuyến đường để đáp lại kỳ vọng cũng như sự đồng thuận của hàng trăm hộ dân đã bàn giao mặt bằng.
Trong khi đó, nhiều người dân cũng mong muốn quá trình thi công được đẩy nhanh và tổ chức gọn gàng hơn để sớm có tuyến đường thông thoáng, sạch đẹp, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và kinh doanh.
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