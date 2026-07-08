Đường Nguyễn Thị Định hơn 2.000 tỉ ở TP.HCM, khi nào xong?

Chủ đầu tư vừa nhận 100% mặt bằng, nhiều đoạn đã trải nhựa

Ghi nhận của PV Thanh Niên chiều 6.7 tại dự án mở rộng đường Nguyễn Thị Định (ở phường Cát Lái, TP.HCM) cho thấy nhiều đoạn đường đã được trải thảm nhựa, diện mạo khang trang hơn. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trụ điện án ngữ ngay trên mặt đường.

Toàn cảnh đường Nguyễn Thị Định ở phường Cát Lái, TP.HCM ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Để bảo đảm an toàn trong thời gian chờ xử lý, đơn vị thi công đã triển khai các biện pháp tạm thời như sơn vạch đỏ trắng, bố trí thùng phuy che chắn và đặt dải phân cách bê tông tại một số vị trí để người tham gia giao thông dễ dàng nhận diện, quan sát.



Nhiều đoạn đường Nguyễn Thị Định vẫn còn cột điện án ngữ giữa đường ẢNH: UYỂN NHI

Đầu tháng 7.2026, UBND phường Cát Lái đã bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư ở 3 dự án trọng điểm, trong đó có mở rộng đường Nguyễn Thị Định. Dự án đã hoàn thành thu hồi 360/360 hồ sơ, với diện tích hơn 47.000 m2.

Đơn vị thi công bố trí dải phân cách, sơn cảnh báo để bảo đảm an toàn giao thông trên đường Nguyễn Thị Định trước thời gian di dời cột điện ẢNH: UYỂN NHI

Việc chủ đầu tư nhận đủ 100% mặt bằng được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tiến độ thi công, đồng thời tạo điều kiện cho việc bố trí, di dời hệ thống điện trung, hạ thế trên đường Nguyễn Thị Định.

Đoạn đường mà chủ đầu tư vừa nhận mặt bằng và đang tăng tốc thi công ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Mở rộng đường Nguyễn Thị Định lên 30 m, quy mô 6 làn xe

Đường Nguyễn Thị Định là tuyến giao thông huyết mạch giúp kết nối nút giao An Phú và nút giao Mỹ Thủy. Khi hoàn thành, dự án kỳ vọng thoát cảnh kẹt xe ra vào cảng Cát Lái và thúc đẩy sự phát triển hạ tầng, giao thông cửa ngõ phía đông TP.HCM.

Điểm đầu dự án mở rộng đường Nguyễn Thị Định ở phía cầu Giồng Ông Tố ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Trước đó, tháng 4.2025, dự án mở rộng đường Nguyễn Thị Định chính thức được khởi công với tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỉ đồng. Tuyến đường dài gần 2 km, từ cầu Giồng Ông Tố đến cầu Mỹ Thủy, dự kiến hoàn thành vào tháng 6.2026.

Điểm cuối dự án mở rộng đường Nguyễn Thị Định ở nút giao Mỹ Thủy ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Theo quy hoạch, tuyến đường sẽ được mở rộng từ 6 - 8 m lên 30 m, quy mô 6 làn xe. Vỉa hè mỗi bên rộng 4,5 m, được đầu tư đồng bộ hệ thống thoát nước, chiếu sáng và cây xanh.

Trong tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỉ đồng, chi phí xây lắp khoảng 253,9 tỉ đồng. Đáng chú ý, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng chiếm phần lớn nguồn vốn với hơn 1.781 tỉ đồng.

Nhiều đoạn đường Nguyễn Thị Định đã được trải thảm nhựa sau khoảng 14 tháng thi công dự án mở rộng hơn 2.000 tỉ đồng ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Người dân kỳ vọng công trình sớm hoàn thành

Chia sẻ với chúng tôi, bà Ngọc Ánh (70 tuổi, hộ dân sống trên đường Nguyễn Thị Định) cho biết trước đây con đường này rất nhỏ hẹp, thường xuyên xảy ra ùn tắc.

"Từ ngày đường được nâng cấp, mở rộng, bà con ở đây ai cũng vui. Không chỉ giúp đường sá thông thoáng, mát mẻ, mỹ quan đô thị đẹp hơn mà giá trị nhà đất của người dân cũng được nâng lên. Nhìn con đường khang trang, thẳng tắp hiện tại, không còn cảnh nhà cửa trồi sụt như xưa, chúng tôi vui lắm", bà Ánh phấn khởi.

Bà Ngọc Ánh, người dân ảnh hưởng bởi dự án mở rộng đường Nguyễn Thị Định ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Tương tự, ông Hồ Xuân Sắc, là người dân sinh sống trên đường Nguyễn Thị Định, cho biết nếu tuyến đường được mở rộng và nút giao Mỹ Thủy được đầu tư khang trang, kinh tế địa phương sẽ có điều kiện phát triển, đời sống người dân không còn bị ảnh hưởng.

Đường Nguyễn Thị Định trước đây thường xảy ra ùn tắc, đón hàng ngàn lượt container ra vào cảng Cát Lái mỗi ngày ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG Ông Sắc cũng mong chủ đầu tư và các đơn vị thi công tập trung tối đa nhân lực, máy móc để triển khai công trình khẩn trương và sớm hoàn thành tuyến đường để đáp lại kỳ vọng cũng như sự đồng thuận của hàng trăm hộ dân đã bàn giao mặt bằng. Dự án mở rộng đường Nguyễn Thị Định hoàn thành được kỳ vọng góp phần kết nối thông suốt nút giao An Phú và nút giao Mỹ Thủy ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG Trong khi đó, nhiều người dân cũng mong muốn quá trình thi công được đẩy nhanh và tổ chức gọn gàng hơn để sớm có tuyến đường thông thoáng, sạch đẹp, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và kinh doanh.