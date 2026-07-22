Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Bắt Trưởng phòng Kinh doanh của SJC

Liên quan đến vụ án buôn lậu kim cương quy mô lớn và xuyên quốc gia, ngày 22.7, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục công bố thông tin khởi tố, bắt tạm giam thêm 4 bị can để điều tra về hành vi buôn lậu kim cương.

Các bị can bị khởi tố, gồm: Phạm Thị Hồng Duyên (32 tuổi, ngụ P.Tân Hưng, TP.HCM), Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC); Trần Công (51 tuổi, ngụ P.Hạnh Thông, TP.HCM); Trần Hữu Thanh Quân (32 tuổi, ngụ P.Gia Định, TP.HCM); và Hoàng Trung Bắc (34 tuổi, ngụ P.Lái Thiêu, TP.HCM).

Đây là 4 bị can tiếp theo bị khởi tố trong vụ án buôn lậu kim cương quy mô lớn, xuyên quốc gia do Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022 - 2024, Lê Thúy Hằng đang giữ chức Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (hiện đang thụ án 22 năm tù về các tội tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ) đã chỉ đạo Phạm Thị Hồng Duyên, Trưởng phòng Kinh doanh SJC mua kim cương nhập lậu từ Hồng Kông về Việt Nam rồi đưa vào hệ thống cửa hàng bán lẻ của SJC để bán cho người dân.

Xem nhanh 20h ngày 22.7: Bắt Trưởng phòng Kinh doanh của SJC | Đi xe đạp dính nồng độ cồn, phạt bao nhiêu?

Quá trình khám xét liên quan đến 4 bị can trên, lực lượng của Công an Thanh Hóa đã thu giữ được 354 viên kim cương các loại, với tổng trị giá khoảng 68,8 tỉ đồng.

Như vậy, đến ngày 22.7, vụ buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam tổng cộng 35 bị can, thu giữ tổng cộng 1.593 viên kim cương.

Đi nhậu bằng xe đạp, hơn 200 người bị CSGT TP.HCM xử phạt chỉ trong 1 tháng

Thay vì gọi xe công nghệ hay nhờ người đưa về, không ít người chọn xe đạp, xe đạp điện sau cuộc nhậu với suy nghĩ sẽ khó bị kiểm tra hoặc chỉ bị xử phạt nhẹ. Tuy nhiên, thống kê mới của CSGT TP.HCM cho thấy chỉ trong một tháng đã có hơn 200 trường hợp bị xử lý vì vi phạm nồng độ cồn.

Đi nhậu bằng xe đạp, hơn 200 người bị CSGT TP.HCM xử phạt chỉ trong 1 tháng

Theo thống kê của Trạm CSGT Tây Bắc, từ ngày 14.6 đến 15.7.2026, đơn vị đã phát hiện và lập biên bản 209 trường hợp người điều khiển xe đạp, xe đạp điện vi phạm nồng độ cồn.

Trong cùng thời gian, lực lượng chức năng xử lý 4.100 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó gần 1.290 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, chiếm hơn 31% tổng số vi phạm.

Thực tế cho thấy không ít người vẫn cho rằng quy định về nồng độ cồn chỉ áp dụng với ô tô hoặc xe máy. Thậm chí, khi bị kiểm tra, nhiều người còn bất ngờ hỏi mức xử phạt. Cụ thể quy định thế nào, mức xử phạt ra sao, chi tiết có trong bản tin.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.