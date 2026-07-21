Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Kết quả xác minh thông tin 'tố' gian lận thi tốt nghiệp THPT ở Ninh Bình

Ngày 21.7, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị đã vào cuộc xác minh thông tin một tài khoản trên mạng xã hội Threads "tố" có gian lận thi tại một điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, sau khi phát hiện có thông tin trên, đơn vị đã vào cuộc xác minh, làm việc với chủ tài khoản và kết quả xác định thông tin đăng tải "không có căn cứ". Đồng thời, đã xử lý sự việc theo quy định của pháp luật.

Xem nhanh 20h ngày 21.7: Kết quả xác minh gian lận thi ở Ninh Bình | Metro đánh thức văn hóa đi bộ ở TP.HCM

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, sau kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, cơ quan chức năng phát hiện vụ gian lận trong kỳ thi tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang). Sau vụ việc này đã xuất hiện một số thông tin trên mạng xã hội "tố" gian lận thi cử nhưng thiếu căn cứ, sai sự thật, gây hoang mang dư luận.

Giấc mơ Metro: Văn hóa đi bộ 'thức giấc' giữa lòng đô thị (kỳ 1)

Từng có một thời, nhịp sống của người dân TP.HCM bị chi phối hoàn toàn bởi sự bất định của đường sá. Nhưng giờ đây, một khái niệm mới đang tái cấu trúc lại cả một đô thị.

Vượt ra khỏi một phương tiện di chuyển và khởi đầu cho một lối sống mới. Một lối sống được gọi với cái tên "METRO".

Giấc mơ Metro: Văn hóa đi bộ "thức giấc" giữa lòng đô thị (Kỳ 1)

Một lộ trình dài 19,7 kilomet, với 14 nhà ga đâm xuyên từ lòng đất trung tâm rồi vươn mình trên cao qua các khu vực trọng điểm của TP.HCM. Bến Thành, Ba Son, Tân Cảng, Đại học Quốc gia,… Những tọa độ vốn bị chia cắt bởi khói bụi và kẹt xe, giờ đây đã được nối liền bởi một dải lụa thép.

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