Bộ GD-ĐT lần đầu lên tiếng về vụ gian lận thi tốt nghiệp tại Quảng Trị

Fanpage của Bộ GD-ĐT vừa đăng tải thông báo liên quan đến quan điểm chỉ đạo của Bộ GD-ĐT về sai phạm xảy ra trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 tại điểm thi Trường THPT Lê Trực (Quảng Trị).

Cụ thể, Bộ GD-ĐT cho biết: Qua công tác rà soát dữ liệu kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và tiếp nhận các thông tin phản ánh, Bộ GD-ĐT đã chỉ đạo các địa phương tổng rà soát công tác tổ chức kỳ thi, trong đó có vụ việc vi phạm quy chế thi tại Điểm thi Trường THPT Lê Trực, tỉnh Quảng Trị; kịp thời phát hiện, xác minh, xử lý các dấu hiệu bất thường (nếu có).

Nội dung thí sinh tố cáo tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo sở GD-ĐT chủ động phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Bộ GD-ĐT cũng cho biết: "Ngày 18.7, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn đã làm việc với Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị và Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Quảng Trị. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị thống nhất chỉ đạo xử lý nghiêm minh, khách quan, đúng quy định của pháp luật; làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan; đồng thời tiếp tục rà soát công tác tổ chức Kỳ thi trên địa bàn để kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm (nếu có)".

Đến nay, trên cơ sở kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 giáo viên liên quan đến vụ việc. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

"Bộ GD-ĐT sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh Quảng Trị và các cơ quan chức năng theo dõi, chỉ đạo xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật", Bộ GD-ĐT nêu.

Như vậy, đây là lần đầu tiên Bộ GD-ĐT lên tiếng công khai về những lùm xùm tố cáo vi phạm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT tại tỉnh Quảng Trị trong suốt gần chục ngày qua.

Vụ gian lận thi tốt nghiệp tại Quảng Trị: Khởi tố vụ án và 2 giáo viên

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 19.7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại điểm thi Trường THPT Lê Trực (xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị) trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Cùng với quyết định khởi tố vụ án, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với ông Trần Đức Lực (47 tuổi) và bà Đoàn Thị Thanh Bình (48 tuổi), đều là giáo viên Trường THPT Lê Trực, để điều tra về hành vi "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Trước đó, sáng 10.7, mạng xã hội lan truyền nhiều bài đăng phản ánh dấu hiệu tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực, cho rằng một số cán bộ coi thi và thành viên hội đồng thi đã hướng dẫn, chỉ bài cho thí sinh trong quá trình làm bài, trong đó có đề cập đến con của hiệu trưởng nhà trường dự thi tại điểm thi này.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị đã tổ chức họp khẩn, thành lập tổ công tác đặc biệt phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan để rà soát toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi, đồng thời xác minh các nội dung phản ánh.

Đến tối 11.7, UBND tỉnh Quảng Trị tiếp tục chỉ đạo rà soát kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT trên toàn tỉnh; giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở GD-ĐT và các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh bản chất vụ việc, làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật nếu có.