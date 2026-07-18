Từ vụ điểm thi Tuyên Quang: Khi nào Bộ Công an rút hồ sơ vụ án?

Tối 17.7, Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định rút hồ sơ vụ án "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Vụ án trên đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận. Vậy, pháp luật hiện hành quy định ra sao về thẩm quyền điều tra của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an và chuyển vụ án?

Bộ Công an quyết định rút hồ sơ vụ án xảy ra tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang lên Bộ để tiếp tục điều tra xử lý ẢNH: T.N

Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, Đoàn luật sư TP.Hà Nội, cho biết, theo quy định tại khoản 2 điều 16, luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, một trong những nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an là tiến hành điều tra vụ án hình sự về các tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc có yếu tố nước ngoài thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan an ninh điều tra Công an cấp tỉnh nếu xét thấy cần trực tiếp điều tra.

Tại cuộc làm việc với Tuyên Quang hôm 15.7, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá vụ việc vi phạm quy chế tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, tác động rất tiêu cực đến uy tín của ngành giáo dục và niềm tin của xã hội.

Vị luật sư nhận định, vì tính chất nghiêm trọng như đã nêu, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an rút vụ án để trực tiếp điều tra là hoàn toàn có cơ sở. Việc này sẽ giúp quá trình điều tra triệt để, nghiêm minh; đồng thời cũng đảm bảo tính khách quan khi vụ án có dấu hiệu liên quan đến nhiều người trên địa bàn tỉnh.

Vẫn theo luật sư, rút vụ án để điều tra là thủ tục tiến hành tố tụng được luật quy định, về bản chất là việc chuyển thẩm quyền điều tra từ cấp tỉnh lên cấp bộ. Sau khi rút vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an sẽ tiếp tục điều tra vụ án theo quy định.

Cũng liên quan đến nội dung này, điều 169 bộ luật Tố tụng hình sự quy định Viện KSND có thẩm quyền quyết định việc chuyển vụ án để điều tra khi cơ quan điều tra cấp trên rút vụ án để điều tra. Về thủ tục, trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của cơ quan điều tra, Viện KSND có thẩm quyền phải ra quyết định chuyển vụ án.

Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định chuyển vụ án, Viện KSND phải gửi quyết định đó đến cơ quan điều tra đang điều tra vụ án. Trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận được quyết định chuyển vụ án, cơ quan điều tra đang điều tra vụ án có trách nhiệm chuyển hồ sơ vụ án cho cơ quan điều tra có thẩm quyền để tiếp tục điều tra.

Cũng liên quan đến gian lận thi cử, năm 2018, khi vụ án gian lận điểm thi THPT xảy ra tại tỉnh Hòa Bình (cũ), ban đầu Công an tỉnh này khởi tố vụ án "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", sau đó Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã rút hồ sơ để tiếp tục điều tra.